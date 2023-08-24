Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции – Смаилов

Планы по дальнейшему развитию интеграционных процессов в ЕАЭС обсуждены на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Цахкадзоре с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В рамках своего выступления премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что приближается десятилетие с момента учреждения Евразийского экономического союза. За это время была проделана сложная работа по формированию правовой базы, настройке единых режимов регулирования внешней торговли и созданию бесшовной внутренней торговли.

По словам главы правительства, благодаря общим усилиям Союз продолжает раскрывать свой потенциал, что доказывает эффективность евразийской интеграции.

«Отношения между нашими странами по широкому кругу вопросов динамично развиваются в духе взаимного уважения и поддержки. Опорой остается экономическое сотрудничество», – сказал он.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые ставились при формировании Союза. И крайне важно, чтобы народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС ощущали конкретную пользу от интеграции.

Именно по этой причине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС.

«Он будет отражать основные итоги и достижения Союза, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Комиссия уже начала подготовку доклада. Мы надеемся, что он будет развернутым и объективным, с конкретными причинами нереализации отдельных договоренностей», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что для планирования новых горизонтов интеграции необходимо четкое понимание текущей ситуации.

«Евразийский экономический союз проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер. Такая практика может привести к созданию «колосса на глиняных ногах». Именно доклад позволит нам определить текущее положение дел в Союзе, провести работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу», – отметил он.

Как подчеркнул Алихан Смаилов, Казахстан видит развитие евразийского экономического проекта, в основе которого лежит экономический прагматизм. В этой связи республика подготовила свой проект декларации, отражающий пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Так, Казахстан заинтересован в укреплении промышленности и агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов, усилении транспортно-логистического сотрудничества и создании общего финансового рынка. Кроме того, РК обозначает важность развития Евразийской экономической комиссии и института государств-наблюдателей, а также сотрудничества с заинтересованными иностранными государствами.

В заключение премьер-министр отметил, что для совершения качественного экономического рывка необходима устойчивая основа.

«Казахстан настроен на активную работу в поиске новых источников роста, укреплении наших взаимоотношений и решении общих экономических вызовов. Уверен, что совместными усилиями мы выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию качественного развития», – подытожил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Цахкадзор (Армения) для участия во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.