Нарушают и скрывают

С начала года работодатели и медицинские сотрудники не сообщили в органы по охране труда о 39 подобных фактах. Соответственно, во всех случаях не были проведены необходимые расследования по установлению степени вины работодателя, а пострадавшие остались без положенных компенсаций.

Например, стал известен случай, когда сотрудник средней школы в Каратальском районе во время занятий получил перелом ноги. А в Аксускую районную больницу с диагнозом «множественные закрытые переломы стопы» поступил работник частной фирмы, упавший с плиты.

По этим и другим случаям привлечены к дисциплинарной ответственности пять работников медицинских организаций, принимаются меры и в отношении работодателей, допустивших нарушения.