Нарушают и скрывают Общество 28 сентября 2023 г. 2:30 2 Дина Боранбаева Десятки случаев сокрытия травматизма на производстве выявили прокуроры области Жетысу. С начала года работодатели и медицинские сотрудники не сообщили в органы по охране труда о 39 подобных фактах. Соответственно, во всех случаях не были проведены необходимые расследования по установлению степени вины работодателя, а пострадавшие остались без положенных компенсаций. Например, стал известен случай, когда сотрудник средней школы в Каратальском районе во время занятий получил перелом ноги. А в Аксускую районную больницу с диагнозом «множественные закрытые переломы стопы» поступил работник частной фирмы, упавший с плиты. По этим и другим случаям привлечены к дисциплинарной ответственности пять работников медицинских организаций, принимаются меры и в отношении работодателей, допустивших нарушения. #Жетысу #производство #нарушения #прокуратура #травматизм