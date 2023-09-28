Нарушают и скрывают

Общество
2
Дина Боранбаева

Десятки случаев сокрытия травматизма на производстве выявили прокуроры области Жетысу.

С начала года работодатели и медицинские сотрудники не сообщили в органы по охране труда о 39 подобных фактах. Соответственно, во всех случаях не были проведены необходимые расследования по установлению степени вины работодателя, а пострадавшие остались без положенных компенсаций.

Например, стал известен случай, когда сотрудник средней школы в Каратальском районе во время занятий получил перелом ноги. А в Аксускую районную больницу с диагнозом «множественные закрытые переломы стопы» поступил работник частной фирмы, упавший с плиты.

По этим и другим случаям привлечены к дисциплинарной ответственности пять работников медицинских организаций, принимаются меры и в отношении работодателей, допустивших нарушения.

#Жетысу #производство #нарушения #прокуратура #травматизм

Популярное

Все
Школьники не подвели
Первое «золото»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Школьники не подвели
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтер…
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
Без «парадного» подъезда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]