Нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено - наблюдатели

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наблюдатели «ДАУЫС» работали с момента открытия участков, в крупных городах и отдаленных селах. В течение дня работал ситуационный центр «ДАУЫС», где в реальном времени отслеживались вся ситуация на участках и консолидировалась информация от наблюдателей.

«Наши наблюдатели подробно фиксировали все этапы процесса голосования. В ходе нашей работы отмечались отдельные нарекания к работе участковых комиссий. Наши рекомендации в воспринимались нормально, в рабочем порядке устранялись недочеты. На данный момент можно отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено. Работа комиссий обеспечила законность и прозрачность хода голосования», - заявили в коалиции.

В настоящее время наблюдатели проводят подробный анализ собранных данных от региональных филиалов Коалиции и НПО - партнеров.