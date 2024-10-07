Нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено - наблюдатели

Референдум
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Коалиция общественных наблюдателей «ДАУЫС» прокомментировала предварительные итоги хода референдума в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наблюдатели «ДАУЫС» работали с момента открытия участков, в крупных городах и отдаленных селах. В течение дня работал ситуационный центр «ДАУЫС», где в реальном времени отслеживались вся ситуация на участках и консолидировалась информация от наблюдателей.

«Наши наблюдатели подробно фиксировали все этапы процесса голосования. В ходе нашей работы отмечались отдельные нарекания к работе участковых комиссий. Наши рекомендации в воспринимались нормально, в рабочем порядке устранялись недочеты. На данный момент можно отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено. Работа комиссий обеспечила законность и прозрачность хода голосования», - заявили в коалиции.

В настоящее время наблюдатели проводят подробный анализ собранных данных от региональных филиалов Коалиции и НПО - партнеров.

«В ближайшее время мы опубликуем подробный отчет о результатах наблюдения. Коалиция «ДАУЫС» выражает благодарность всем партнерам, составу команд наблюдателей в регионах за их ответственность и профессионализм», - добавили в «ДАУЫС».

#АЭС #референдум

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