Нарушения в госзакупках на 1 млрд тенге предотвратили в Жетісу

Прокуратура Талдыкоргана отменила 6 конкурсов на сумму свыше 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Заказчики необоснованно завышали квалификационные требования в конкурсных документациях, тем самым ограничивая и усложняя участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.

В другом случае при объявлении конкурса на текущий ремонт улиц города на сумму свыше 500 млн тенге заказчик не уточнил наименования улиц, требующих ремонта и не предоставил дефектные акты, не определив сметную стоимость работ по каждой улице.

Мерами прокуратуры заблаговременно предотвращены нарушения закона и обеспечен доступ субъектов бизнеса к открытому конкурсу.

Напомним, что kazpravda.kz ранее сообщала о многих случаях отмены госзакупок на миллиарды тенге, где описывалась аналогичная картина. Так, прокуратура Павлодарской области с начала года отменила более 20 государственных закупок на сумму, превышающую 4 млрд тенге.