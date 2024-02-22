Просроченные продукты и лекарства использовали в спецколледже Кентау

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это единственный в стране специализированный колледж  для детей с ограниченными возможностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила вопиющие нарушения прав 80 особенных детей, обучающихся в специальном профессиональном колледже, передает Kazpravda.kz

Проверка установила, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушении требованиям законодательства предоставляло ненадлежащее обеспечение госуслугами студентов.

– Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, несоблюдение санитарных и противопожарных норм. Учреждение предоставляло продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности, –  рассказали прокуроры. 

Более того, руководство управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, не принимало никаких мер.

Для недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой области внесены 5 актов прокурорского реагирования в акимат области и территориальные департаменты госорганов.                                        

#прокуратура #нарушение #Кентау #дети-инвалиды #спецколледж

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