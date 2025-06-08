NASA обратилось к конкурентам SpaceX из-за угроз Маска

В мире
2

Илон Маск пригрозил вывести из эксплуатации корабли Crew Dragon во время публичной перепалки с Дональдом Трампом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Joe Raedle/AFP/Getty Images

Позже миллиардер отказался от своих планов, однако сказанное им "глубоко обеспокоило" NASA, пишет WP.

Представители Национального аэрокосмического агентства США (NASA) и Пентагона попросили конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить разработку ракет и космических аппаратов после угрозы миллиардера вывести из эксплуатации корабли Crew Dragon, сообщила в субботу, 7 июня, газета The Washington Post. Так Маск во время публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом ответил на желание главы Белого дома лишить его госконтрактов, позже предприниматель отказался от своих планов.

По словам источников WP, запросы от NASA получили как минимум три компании - Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, а представители компании Sierra Space уже провели встречу с сотрудниками агентства и заявили о готовности "обеспечить бесперебойную поддержку" Международной космической станции (МКС).

#NASA #Илон Маск #SpaceX

Популярное

Все
Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчовых в Казахстане
Коко Гауфф стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»
Первая операция на открытом сердце успешно проведена в горбольнице №1 Астаны
Граждане РФ и Таджикистана эвакуированы в Карагандинской области
Атака с ножом в Мюнхене: нападавшая застрелена полицией
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
«Что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю» — Бублик о предстоящем матче на «Ролан Гаррос»
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Нацгвардия подарила детям особенный праздник
Сегодня WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
1,7 трлн тенге выделено на социальную поддержку семей с детьми в 2025 году
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
Маск: "Я не принимаю наркотики"
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия

Читайте также

Ошибочно депортированного в Сальвадор американца вернули в …
Трамп наложил запрет на въезд в США гражданам 12 стран
Новым президентом Южной Кореи стал либерал Ли Чжэ Мён
Председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН избрали женщину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]