NASA показало самое четкое изображение Вселенной

Космический телескоп James Webb получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Это также одно из первых полноцветных фото, сделанных телескопом, передает РБК.

Изображение было получено с помощью NIRCam, ближней инфракрасной камеры телескопа. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723: по описанию NASA, оно "покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки". Создание фотографии заняло недели.

В NASA уточнили, что SMACS 0723 представляет собой гравитационную линзу для телескопа и увеличивает находящиеся за ней более далекие галактики. NIRCam смогла зафиксировать "крошечные структуры" и этих галактик, ранее они не были замечены.

James Webb – крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество когда-либо запускало в космос, указывало Европейское космическое агентство (ESA). Аппарат представляет собой совместную разработку NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития космоса – как Солнечной системы, так и других галактик.

Ракета-носитель Ariane 5 с телескопом James Webb на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 25 декабря.

Первый снимок телескоп прислал на Землю 2 февраля, когда находился в 1,5 млн км от Земли. На нем было видно 18 изображений солнеподобной звезды HD 84406, которая расположена примерно в 260 световых годах от Солнца. При этом у ученых не было научного интереса к этой звезде – ее выбрали из-за яркости и легкой идентификации.

Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и все приборы работают исправно.



