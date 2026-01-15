NASA впервые досрочно эвакуировала экипаж МКС из-за здоровья

Четырех астронавтов вернули на Землю с МКС раньше срока по медицинским причинам. Космическое агентство не раскрывает детали, ссылаясь на защиту частной жизни членов экипажа

Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA впервые в истории Международной космической станции (МКС) досрочно вернуло на Землю четырех астронавтов по медицинским причинам,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW. Капсула Crew Dragon компании SpaceX приводнилась в ночь на четверг, 15 января, у побережья американского штата Калифорния, следует из прямой трансляции космического агентства.

На борту находились американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Они работали на МКС с начала августа и должны были провести на орбите еще несколько недель.

Менее чем через час после приводнения члены экипажа поочередно покинули капсулу с помощью сотрудников SpaceX и были доставлены на судно сопровождения. Перед отправкой на сушу все астронавты прошли плановый медицинский осмотр. В NASA напомнили, что даже обычная миссия на орбите является серьезной нагрузкой для организма.

О предстоящем досрочном завершении миссии агентство объявило на прошлой неделе. Сначала NASA отменила выход в открытый космос из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа, а затем приняла решение вернуть на Землю всю команду.

Личность астронавта и характер медицинских проблем агентство раскрывать не стало, сославшись на соображения конфиденциальности. В NASA лишь сообщили, что состояние члена экипажа стабильное, однако на Земле возможно более полноценное медицинское наблюдение и лечение.

В настоящее время на орбите остаются астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, ставший командиром станции, и Сергей Микаев. Следующая миссия - Crew-12 - должна прибыть на МКС в середине февраля.

#здоровье #возвращение #NASA

