Население Казахстана превысило 20 миллионов человек

Численность населения на 1 декабря 2023 года составила 20 014 575 человек, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Бюро национальной статистики, из общего количества граждан горожане составляют 12 431 220 человек, сельские жители – 7 583 355 человек.

С начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста на 239 422 человек, миграции – на 8 346 человек.

«Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 5,11%, Алматы – на 2,82% и Мангистауской области – на 2,40%», — уточнили в организации.

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно, что численность казахстанцев достигла 20 миллионов. С этим событием страну поздравил глава государства.