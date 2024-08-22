В течение двух дней мужчины и женщины состязались за звание лучших спортсменов в 26 весовых категориях. По итогам второго дня турнира определились победители и призеры в 14 весовых категориях. На ковер вышли мужчины, выступающие в весовых категориях до 58, 64, 71, 79, 88, 98 и 98+ кг, и женщины в весовых категориях 59, 65 и 72 кг.

По итогам соревнований специалист расчета зенитного отделения огневого взвода третьего батальона оперативного назначения воинской части 6655 Национальной гвардии рядовой Арман ­Турымбетов занял первое место в весовой категории до 58 кг, одолев в финальной схватке туркменского спорт­смена Юсупа Танрибердиева.

Арман признался, что схватки были упорные, и команда, не жалея сил, сражалась на татами. Он и его товарищи гордятся тем, что им выпала честь представлять Национальную гвардию. Рядовой Турымбетов служит в Нацгвардии с 2022 года, уточнили в пресс-службе РгК «Батыс». В сентябре прошлого года он занял почетное второе место, став вице-чемпионом Кубка мира.