Наш стратегический приоритет: Токаев об устойчивом развитии сельского хозяйства

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По словам Касым-Жомарта Токаева, искусственный интеллект и современные технологии автоматизации становятся основой новой аграрной революции.

– Они позволяют значительно повышать урожайность, рационально использовать водные ресурсы и существенно снижать негативное воздействие на окружающую среду. Казахстан в полной мере осознает значение этих процессов. Благодаря использованию цифровых технологий точного планирования и прогнозной аналитики наша страна уже второй год подряд получает рекордный урожай зерновых – 27 млн тонн. Для закрепления этого результата мы проводим полную цифровизацию сельскохозяйственных земель, ускоряем внедрение беспилотных летательных аппаратов, спутниковой навигации и автоматизированных метеорологических станций. Все меры государственной поддержки и предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям переводятся в цифровой формат, что позволит значительно упростить административные процедуры. В животноводстве внедрены интегрированные цифровые платформы, обеспечивающие отказ от бумажного документооборота и повышение достоверности данных. Сегодня более 200 сельскохозяйственных предприятий уже работают в формате «умных ферм», используя современные цифровые технологии и управление на основе анализа данных. Кроме того, внедряется цифровая система прослеживания продукции, обеспечивающая полную прозрачность всей цепочки – от производителя до конечного потребителя, – отметил Глава государства.

Глава государства полагает, что долгосрочная цель Казахстана заключается не только в развитии сельского хозяйства, но и в превращении страны в региональный центр глубокой переработки продукции АПК.