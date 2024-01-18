"Наши госорганы не спешат отдавать полномочия, особенно контрольно-надзорные" – сенатор

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Задача по переходу от жесткого регулирования к стимулированию деловой активности бизнеса и саморегулированию не выполнена, введенный для этого закон не работает: за 8 лет не появилось ни одной полноценной саморегулируемой организации. Проблемы отрасли в своём депутатском запросе поднял сенатор Евгений Больгерт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Наши госорганы не спешат расставаться со своими полномочиями, особенно контрольно-надзорными. При этом, передача ряда функций, таких как оценка персонала, разработка отраслевых стандартов, отдельные виды аудита и лицензирования, существенно разгрузят госорганы, позволив сконцентрироваться на реформах и максимально использовать потенциал профессионального сообщества в условиях нехватки профильных специалистов в министерствах», - отметил сенатор.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева депутат Евгений Больгерт предложил механизмы, которые позволят усилить институт саморегулирования бизнеса в стране.