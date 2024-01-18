"Наши госорганы не спешат отдавать полномочия, особенно контрольно-надзорные" – сенатор

Сенат, Парламент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Усилить институт саморегулирования бизнеса в стране предложил Евгений Больгерт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Задача по переходу от жесткого регулирования к стимулированию деловой активности бизнеса и саморегулированию не выполнена, введенный для этого закон не работает: за 8 лет не появилось ни одной полноценной саморегулируемой организации. Проблемы отрасли в своём депутатском запросе поднял сенатор Евгений Больгерт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Наши госорганы не спешат расставаться со своими полномочиями, особенно контрольно-надзорными. При этом, передача ряда функций, таких как оценка персонала, разработка отраслевых стандартов, отдельные виды аудита и лицензирования, существенно разгрузят госорганы, позволив сконцентрироваться на реформах и максимально использовать потенциал профессионального сообщества в условиях нехватки профильных специалистов в министерствах», - отметил сенатор.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева депутат Евгений Больгерт предложил механизмы, которые позволят усилить институт саморегулирования бизнеса в стране.

«Необходимо принять принципиальное решение относительно необходимости развития института СРО в Казахстане. Разработать программный документ по развитию саморегулируемых организаций до 2027 года. Провести ревизию государственных функций на предмет возможности их передачи. Дать возможность внедрить саморегулирование в сферах, не охваченных государственным регулированием. Закрепить квалификационные требования к саморегулируемым организациям», - предложил сенатор Больгерт.

#Сенат #госорганы #полномочия #депутатский запрос #сенатор #Евгений Больгерт

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