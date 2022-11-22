Наши в США

Саби чуть меньше года назад стал студентом американского университета Джонса Хопкинса в городе Балтиморе штата Мэриленд. К слову, место учебы и, соответственно, жительства Саби находится в трехстах километрах от Нью-Йорка.

– Впервые голосовал не на родине, а за границей. И это был самый долгий путь на выборы в моей жизни. Почти 300 километров от Балтимора до Нью-Йорка. Три часа на поез­де, чтобы поставить галочку в бюллетене. Ни капли не сожалею о потраченном времени. Выбор сделан, – делится мой собеседник.

Саби считает, что отдать голос за своего кандидата должен каждый, кто имеет на это право.

– Конечно, ничего не изменится, если сидеть на одном месте и ничего не делать. В Штатах, например, не голосовать, когда у тебя есть право, – очень дурной тон. Надеюсь, что мы когда-нибудь достигнем этого уровня, – говорит Саби.

К слову, в США казахстанское дипломатическое ведомство открыло три избирательных участка. На восточном побе­режье – в Нью-Йорке и Вашинг­тоне, и на западном – в Сан-Франциско.

По словам Саби, с самого раннего утра не наблюдалось большого наплыва казахстанцев, которые сейчас находятся в США, но, по информации МИД РК, всего 203 гражданина РК проголосовали в консульстве Казахстана в Нью-Йорке.

– Я с самого утра там был. До меня проголосовали спортсмены, судя по всему, они здесь на соревнованиях. Кстати, мне, как студенту, вся информация о выборах в дипломатических миссиях Казахстана в США пришла в чат тех, кто учится по программе «Болашак», – добавил Саби.

Всего, по информации МИД, при загранучреждениях РК в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек, проголосовали 11 360 граж­дан РК, что составило явку в 88,47%. Больше всего граждан РК проголосовало в России – 2 600 человек, на втором месте по количеству избирателей была Турция – 1 423 человека, а на третьем Узбе­кистан – 591 человек.