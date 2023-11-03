Наши – везде!

То, что в Тюменской области большая казахская диаспора, знают, наверное, многие. Более того, в Тюмени с прошлого года расположилась штаб-квартира Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Наш пресс-тур был организован совместными старания­ми ФНКА и Россотрудничества.

Глава автономии Есенгалий Ибраев встречал нас на границе. И как встречал! С хлебом-солью, танцами и обещаниями богатой культурной программы. И не обманул. Культурных сокровищ полно уже в Ишиме – маленьком приграничном городке в 70 тыс. жителей, где нас пригласили на свидание со сказкой. Именно здесь находится единственный в мире музейный комплекс, хранящий память о классике русской литературы Петре Ершове и его «Коньке-горбунке».

Музей и сам – как сказка. Уютные комнатки, в одних из которых живут Баба-яга и Кощей, в других – плетеный из соломы Чудо-юдо рыба-кит и десятки вариаций рукодельных коньков. Но центральное место, разумеется, отведено Петру Павловичу и его сочинению. Особую ценность представляет выставочный зал с экземплярами «Конька», изданными на многих языках мира. В том числе, конечно, и на казахском.

«Тұлпартай Сұңқартай» – ну не прелесть ли? Как поэтично звучит! Автор перевода, сделанного в 1970-е годы, – известный казахский поэт и переводчик Кайнекей Жармаганбетов, зять Каныша Сатпаева.

– Этого «Конька» мы бережем особо и гордимся, что он у нас есть, потому что, насколько нам известно, единственный дубликат остался лишь в одной из алматинских библиотек, – говорит Надежда Проскурякова, руководитель музея.

Называть встречавших нас людей просто сотрудниками музея как-то и не хочется – они живут своим делом, а в Интернете даже есть такой отзыв: «Чудесная хозяйка Надежда Леонидовна! Все затеи интересные, а она – увлеченный профессионал, на чьем энтузиазме и прошло становление этого музея».

Берегут и чтут

Небольшая экскурсия по Ишиму (городок понравится тем, кому близок размеренный темп жизни) – и мы оказываемся на уроке казахского языка. Да-да, курсы казахского языка уже давно работают в ишимском Дворце культуры (и не только тут, но и в Тюмени есть факультатив), благодаря стараниям Российской автономии казахов и поддержке главы города Федора Шишкина. Помощь со стороны властей города сильна в этом плане: в Ишиме проводятся национальные казахские мероприятия, регулярно выступают дома и выезжают на конкурсы твор­ческие коллективы – в пошитых также благодаря финансовой поддержке горадминистрации национальных костюмах.

Тема урока – «Моя семья», но параллельно повторяют и пройденные ранее слова. Ребята смущаются – столько людей в кабинете, еще и фотографируют, но старательно выговаривают слова с правильным произношением. Для занятий есть все: учебники (не черно-белые копии, а качест­венно отпечатанные книги), наглядные пособия. Главное «действующее лицо» – преподаватель казахского Гульмира Еркимбекова, по совместительству – руководитель Ишимского культурного центра казахов.

– Нашему языковому кружку уже три года. Группы всегда полные, идут дети с удовольствием, желающих много. Когда только открывались, сразу 50 семей заявили: «Мы обязательно будем посещать!» Потому и национальные праздники проходят массово: у нас ведь в каждой деревне есть казахи. Все друг друга знают, почти все друг другу родственники. Мы, в центре, можем пригласить одну семью, а они уже по цепочке расскажут своим близким – и придут десятки людей, – казаховед, рассказывая о курсах, параллельно готовит к выступлению своих подопечных. Для гостей из Казахстана ученики подготовили танцевальные номера и песню, ведь на курсах учат не только читать и писать, но и прививают любовь к нацио­нальному искусству.

На ужин нас пригласили в сам Казахский центр. Вот представьте: как будто приехали в гости к родне – и вы дорогой, любимый родственник, которого очень давно не видели. И для которого готовы сделать все! Так встретили нас в центре.

Столы – произведение казахского кулинарного искусства! Думаю, барашек в бешбармаке посчитал за честь быть съеденным с таким аппетитом. Всего было вдоволь, и все – просто пальчики оближешь. И не потому, что мы были с дороги и голодными, а оттого что все приготовлено доб­рыми людьми с большой душой.

Но угощение – это одно, а беседа за столом – особый уровень удовольствия. Уютно расположившись на көрпе, попивая вкус­нющий чай с молоком, беседовали о понятном и общем: языке, традициях, воспитании.

– У нас много смешанных браков. Как мы можем запретить любить? Вот племянник мой женился на русской девушке – так и во благо! Каких-то распрей по вере не возникает: обычно вторая половинка принимает ислам, дети воспитываются в казахских традициях, – рассказывает мой сосед по дастархану, активист местного культурного центра, уважаемый Еркин Сыздыков. – Кто-то привозит суженых из Казахстана, с тамошней родней мы постоянно в контакте: ездим друг к другу, передаем гостинцы. Недавно мои дети ездили в Алматы в отпуск. Очень им там понравилось, до сих пор пересказывают, где были, что видели. А внучка так прониклась языком, что купила словарь и теперь учит новые слова и меня проверяет: «Дед, а это слово знаешь как переводится? А это?» Я-то все знаю, но ей подыгрываю, – смеется Еркин-аға.

На вопрос, нет ли желания переехать в Казахстан, у местных казахов единодушный ответ: наш дом тут.

– Мы славно тут живем. А традиции бережем, возможно, дотошнее казахстанских казахов. Не позволяем новым веяниям менять наши представления об истинных казахских обычаях и ценностях, – говорят в центре. И с удовольствием рассказывают, как проходят свадьбы, как отмечают Наурыз.

– А как с казахским языком? – спрашиваю я.

– Мы все прекрасно владеем казахским, тут как с обычаями: у нас он сохранился даже в более чистом виде, чем в Казахстане. Есть, конечно, молодежь, дети, кто не столь свободно излагает мысли на родном языке, но это, скорее, исключение, – продолжает мой собеседник.

Провожали нас тоже как дорогих гостей: сарқыт в пакетиках (баурсаки и жареные пирожки с печенью – ну как можно отказаться?), песни на крыльце, горячие уговоры приехать в гости еще раз…

Творящие чудеса и историю

Эмоции от радушия, с которым встретил нас Тюменский край, можно выплеснуть не на одной газетной полосе, близость с Казахстаном делает свое дело: казахское гостеприимство у тюменцев в крови.

Но одна из полочек моей памяти навсегда теперь отдана под место, где, на мой взгляд, обитают настоящие боги: одним из пунктов нашего пресс-тура стал Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

Слава о нем и в первую очередь о его сотрудниках вышла далеко за пределы области и страны. Нам повезло лично познакомиться с главой центра – доктором медицинских наук Альбертом Суфиановым. Альберт Акрамович буквально несколько часов назад вернулся из заграничной командировки, а впереди у него был длинный рабочий день с несколькими операциями, но он нашел время устроить экскурсию по клинике для казахстанской делегации.

В центре действительно творят чудеса! Операции, которые умеют делать только здесь, требуют не просто огромного опыта, но и простых человеческих качеств: доброты, сострадания, понимания. И веры в себя: очень часто на операционный стол к доктору Суфианову попадают те, от кого отказались именитые мировые клиники. А профессор не отказывает, а просто берет и делает, возвращая здоровье самым маленьким пациентам, еще даже не родившимся: уже дважды Альберт Акрамович вместе со своей командой провел внутриутробные операции, аналогов которым нет в мире.

А еще он помог маленькой Инжу из Казахстана. Родители девочки были в отчаянии: у полуторагодовалой крохи – сложнейшая форма эпилепсии, приступы случались буквально каждые десять минут, а в родном Усть-Каменогорске им помочь не могли. Да и нигде не могли – слишком непростой случай.

– У Инжу образовалась гигантская гамартома, очень тяжело поддающаяся даже хирурги­ческому лечению, – вспоминает Юрий Якимов, заведующий нейрохирургическим отделением. – Делать открытую операцию было нельзя, и мы применили эндоскопический метод: сделали прокол в черепе и отделили гамартому от мозга с помощью лазера. Мозг был не травмирован абсолютно.

Сейчас с девочкой все в порядке. Вряд ли она уже вспомнит, как тяжело пришлось и ей, и ее родителям. К слову, Инжу – не единственная казахстанка, получившая помощь в центре: на стенах детского отделения есть благодарственные письма местным докторам и от других наших соотечественников.

Поверьте, это не реклама клиники, это – подсказка всем тем, кто, может быть, уже потерял надежду. А помощь может оказаться совсем рядом…

Учатся тут, а работать едут домой

Много в Тюмени и наших студентов. Только в одном Тюменском индустриальном университете более шестисот ребят учатся по разным направлениям. В основном они из приграничных регионов – домой далеко не ехать, но есть и те, кто приехал из дальних областей Казахстана. Кто-то уже поступил в магистратуру, кто-то только обживается в местном общежитии. В вузе говорят, что большинство, отучившись, возвращаются на родину – такие специалисты очень востребованы в казахстанских компаниях.

Забегая вперед, скажу, что на проходившем тогда в Тюмени промышленно-энергетическом форуме Федеральная национально-культурная автономия казахов России и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве.

– С ректором Вероникой Ефремовой договорились совмест­но работать над привлечением казахстанцев к поступлению в опорный технический вуз, будем заниматься социокультурной адаптацией казахстанских студентов, стимулировать партнерство в сфере образования, науки и культуры между тюменским вузом и вузами Казахстана, – рассказал Есенгалий Камзеевич.

Прикосновение к истории

Нельзя побывать в Тюменской области и не попасть в Тобольск! Особенно рекомендую тем, кто неравнодушен к истории. Главная достопримечательность города – Музей семьи императора Николая II. Губернаторский дом на восемь месяцев, с августа 1917 года по апрель 1918-го, стал местом обитания (или заточения?) царской семьи.

Первые несколько помещений вы рассматриваете больше с удивлением: вот как жил последний российский император – тут семья трапезничала, тут читали по вечерам… Но около комнат детей история ушедшей эпохи наваливается со всей тяжестью: ведь именно здесь в последний раз члены большой семьи были относительно спокойны за свое будущее. Можно много спорить, верны ли были принятые тогда решения, но это не отметает понимания, что здесь в первую очередь жили люди со своими простыми надеждами и чаяния­ми. А потому и слезы сдержать невозможно. И для этого места у меня тоже теперь отдельная полочка памяти…

Улетали домой мы из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Прощались с Есенгалием Камзеевичем долго, с взаимными горячими приглашениями в гости. Кто знает, может, еще раз выпадет возможность посетить этот хлебосольный и такой близкий по духу край.