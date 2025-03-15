Насилие недопустимо

– Даулет Ертаевич, недопус­тимость пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое дос­тоинство обращения гарантируется Конституцией Казахстана. Однако это явление все еще существует. О важности на корню устранить такие средневековые явления говорил Глава государства. Какие меры принимает Генеральная прокуратура?

– В марте 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных. По поручению Главы государства расследование пыток возложено исключительно на органы прокуратуры. Для их недопущения нами на постоянной основе принимается комплекс мер.

К примеру, в 2023 году мы приняли специальную инструкцию по соблюдению конституционных прав граждан в уголовном процессе. В ней установлен конкретный порядок действий правоохранительных органов во время доставления людей с исключением какого-либо повода для недозволенных методов следствия. То есть просто так, без оснований человека не могут доставить в здание правоохранительных органов. Кроме того, при задержании обязательно должны использоваться видеожетоны, а допросы должны проводиться в «прозрачных» кабинетах, которые есть во всех зданиях правоохранительных органов.

Теперь должностные лица не могут проводить так называемые предварительные беседы и переговоры с лицами, не имеющими процессуального статуса, тогда как раньше такая мера довольно часто использовалась на практике. Еще один важный шаг: мы закрепили прямую ответственность руководителей за грубое нарушение их подчиненными конституционных прав граждан, куда входит и применение пыток. Предположим, если в суде будет доказана вина сотрудника, совершившего пытки, то его непосредственный руководитель будет либо уволен, либо вместе осужден за молчаливое согласие. Так, в Улытауской области осудили 10 сотрудников учреждения ДУИС, совершивших пытки в отношении 11 осужденных, а также их начальника. Дело расследовали спецпрокуроры.

– Куда должны обращаться пострадавшие или их родственники в случаях, когда им стало известно о пытках?

– Пострадавшие либо их родственники в случае фактов совершения пыток со стороны должностных лиц должны обращаться с соответствующим заявлением в прокуратуру района либо города, по месту совершенного преступления или по месту проживания. Сейчас во всех отделах и управлениях полиции, а также в других правоохранительных органах в общедоступных местах – КПП, фронт-офисах – указаны телефонные номера сотрудников прокуратуры, на которые граждане могут сообщить о совершенных в отношении них недозволенных методах следствия.

По всем заявлениям о пытках регистрируются уголовные дела, а электронная система не позволяет оставить их без рассмотрения или перенаправить. По каждому такому сигналу прокуроры незамедлительно выезжают на место происшествия, где проводят следственные действия.

Также для предотвращения возможных пыток задержанному на начальном этапе разъясняют все его права и обеспечивают доступ к адвокату. Он проходит обязательное медицинское освидетельствование, что также минимизирует риски физичес­кого насилия. Одновременно родственники подозреваемого должны быть уведомлены о его задержании. Если данный рег­ламент нарушается, то должностным лицам грозит уголовная ответственность. За фальсификацию времени составления протокола при задержании также установлена уголовная ответственность, что является большим препятствием к произвольному задержанию.

– Есть еще один довольно сложный момент: как доказать, что человек подвергался пыткам? Ведь бывает, что пос­ле применения физической силы не остается следов или, скажем, пытки носили психо­эмоциональный характер.

– По всем уголовным делам о пытках сбор доказательств мы обеспечиваем в соответствии с рекомендациями Стамбульского протокола. То есть с момента начала расследования проводим неотложные следственные действия, допросы, осмотры места проис­шествия, показы, изымаем вещи и предметы, которые могут иметь доказательное значение, назначаем ряд экспертиз, чтобы установить – были пытки или нет. После того как соберем все материалы по делу, принимаем окончательное процессуальное решение.

Пытки сами по себе являются латентным преступлением и могут принимать различные формы, необязательно связанные с физическим насилием, таким как побои. Бывают разные методы негативного воздействия на человека, которые наносят ему психоэмоциональный и физический вред, не всегда оставляя видимые следы. Расследование таких пыток представляет собой особую сложность, и мы применяем весь арсенал следственных действий, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством.

Чтобы расследование проводилось максимально прозрачно, дела ведутся в электронном формате. На сегодня более 90 процентов дел о пытках расследуются именно так. Это исключает фальсификацию и повышает конт­роль. Также хочу отметить, что во многих случаях, с которыми нам приходится сталкиваться, потерпевшие слишком поздно заявляют о том, что подвергались пыткам. В ряде случаев это является способом защиты обвиняемых в совершении преступлений. Тем не менее все поступившие заявления мы досконально проверяем и тщательно расследуем.

Для этого мы разработали инструкцию по расследованию уголовных дел о пытках и алгоритм действий при регистрации заявлений о пытках и проведении неотложных следственных действий. В них изложены пошаговые правила проведения расследования уголовных дел, начиная с момента регистрации заявления о пытках в Едином реестре досудебных расследований до составления отчета о завершении уголовного дела.

– Что еще помогает избежать этого негативного явления в рядах силовиков?

– В рамках исполнения поручения Президента, а также реализации принципа «Закон и Порядок» Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводится работа по превенции пыток. Реальный эффект дает внедренная система сплошного видеонаблюдения. Сейчас во всех правоохранительных органах и пенитенциарных учреждениях функционирует порядка 70 тысяч видеокамер.

На местах мы организовали ежедневный мониторинг видеозаписей, когда всем прокурорам обеспечен онлайн-доступ к видео­наблюдению. Любой сотрудник прокуратуры, находясь в своем кабинете, имеет возможность в режиме онлайн посмотреть, что происходит в учреждениях и помещениях. Все серверные комнаты по хранению видеозапи­сей опечатаны комиссионно и с участием прокурора. Без согласия прокурора сотрудники органа не смогут вскрыть и удалить какие-либо записи.

Также мы взаимодействуем с сотрудниками собственной безо­пасности всех правоохранительных и специальных органов. Вмес­те с ними проводим совместные внезапные проверки. Прокуроры имеют свободный доступ во все здания и помещения право­охранительных органов.

– Какое наказание преду­смотрено за пытки?

– В 2014 году в диспозиции статьи 146 Уголовного кодекса ужесточена ответственность и увеличен размер максимального наказания с 10 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, с 2019 года исключено освобождение от уголовной ответственности за пытки на основании амнистии, срока давности, раскаяния и примирения сторон. С марта 2023 года установлен запрет на применение условного осуждения к лицам, применившим пытки.

За четыре года в стране за совершение пыток осуждено 126 лиц. Все уголовные дела, по которым собраны достаточные доказательства, подтверждающие пытки, направляются в суд. Но хочу еще раз повторить, что в этом вопросе важным фактором является своевременное обращение граждан. Позднее обращение затрудняет расследование, утрачивается возможность для сбора доказательств: истекают сроки хранения видеозаписей, не удается установить очевидцев. В большинстве случаев в ходе допроса прокурорами подозревае­мые не заявляют о каких-либо жалобах по применению пыток, а делают это уже по истечении определенного времени.

Сейчас в Парламенте рассмат­ривается законопроект, который предусматривает запреты на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более легким видом в отношении осужденных лиц за пытки, а также запрет на пожизненное занятие должностей за совершение пыток.

С 2020 года в стране действует Фонд компенсации вреда потерпевшим. Его целью является обеспечение выплат потерпевшим по отдельным статьям уголовных правонарушений. Согласно закону, потерпевшие по пыткам отнесены к первой категории. В настоящее время рассматривается вопрос внесения поправок в части увеличения размера компенсации вреда и совершенствования его механизма.