Наследие гения: оперу «Абай» представят в Астане

Театр,Музыка,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

30 апреля и 1 мая столичных меломанов приглашают посетить уже знакомый спектакль из репертуара театра «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра

В год 180-летия великого поэта и философа Абая Кунанбаева «Астана Опера» представит спектакль «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz 

По информации пресс-службы театра, солисты оперы, хора, артисты балета, миманса и музыканты симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК маэстро Алана Бурибаева 30 апреля и 1 мая исполнят произведение, которое уже восемь десятилетий остается символом национальной культуры.

Эта опера действительно особенная. В ней слились воедино гений Абая, литературный талант Мухтара Ауэзова и музыкальное мастерство Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Премьера оперы состоялась в 1944 году в Алматы.

Главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев, правнук А. Жубанова, вдохнул в спектакль новую жизнь. Его редакция вернула музыке первоначальную чистоту, убрав наслоения времени.

В 2012 году он представил «Абая» немецкой публике. В «Астана Опера» премьера прошла в 2015-м, а в 2018-м постановка принесла театру Государственную премию РК.

Над визуальной частью работали и другие звезды мирового уровня: итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио и художник по костюмам обладатель премии «Оскар» Франка Скуарчапино. Их совместная работа с заслуженным деятелем Казахстана главным хормейстером «Астана Опера» Ержаном Даутовым, ассистентом режиссера-постановщика Еренбаком Тойкеновым переносит зрителей в неповторимую эпоху Абая.

«Выходить на сцену в партии Абая – большая ответственность, так как мне необходимо погрузиться в великую судьбу, в мудрость, которая пережила века. Абай –  поэт, философ, он – душа нашей нации, ее духовный ориентир. Поэтому нужно создать образ так, будто со зрителем говорит сама история казахского народа, ты должен жить его правдой, его страстью, его любовью к родной земле и людям. В этом, конечно, есть своя сложность.

Иногда мне кажется, что именно эта опера – больше чем спектакль. Мы видели, как зрители в Генуе, Ташкенте, Москве, затаив дыхание, слушали музыку Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, впитывали мысли Абая, и не могли сдержать слез. И это доказывает: его слово – вне времени, оно находит отклик в сердцах людей по всему миру», – заключил ведущий солист «Астана Опера», исполнитель заглавной партии Жанат Шыбыкбаев.  

В разные дни свои партии представят талантливые артисты «Астана Опера». Так, заглавную партию Абая готовят Заслуженные деятели Казахстана Жанат Шыбыкбаев и Талгат Мусабаев, Айдара – Рамзат Балакишиев и заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Ажар – Назым Сагинтай и заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, Азима – Беимбет Танарыков и Рамзат Балакишиев, Жиренше – Алтынбек Абильда, Талгат Галеев. Образ Карлыгаш готовятся воплотить Татьяна Вицинская и Салтанат Муратбекова, Кокбая – Динмухамед Кошкинбаев и Султан Бакытжан.

В роли Сырттана – Болат Есимханов, Шынгыс Расылхан. Нарымбета представит  Артур Габдиев. Дебютной эта партия станет для Нурсултана Ануарбека. Меса исполнит Нурлыбек Коспармаков. Также впервые на сцену в этой роли выйдет Алихан Зейнолла.

Начало спектаклей в 19:00 и в 18:00.

#театр #опера #Абай #спектакль #Астана Опера

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