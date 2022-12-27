Настоящая оценка трагического января будет намного позже, как это случилось с декабрьскими событиями 1986 года. Требуется время на осмысление того, что произошло
Общество
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Асхат Калжанов, депутат маслихата города Актобе
У нас, в Актобе, пострадавших было не так много, как в Алматы. Тем не менее градус напряжения был достаточно высокий. Есть поговорка, что тараканы выползают в темное время суток, так и в смутное время дают о себе знать люди, о которых мы до этого не слышали, но они претендуют на многое.