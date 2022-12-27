Настоящая оценка трагического января будет намного позже, как это случилось с декабрьскими событиями 1986 года. Требуется время на осмысление того, что произошло

Помню, 4 января мы, депутаты, члены Общественного совета, предприниматели, общались с полицейскими, все было в пределах разумного. На площади перед акиматом области была разбита юрта, люди жгли костры, чтобы согреться. Но в здание акимата они не шли. Ситуация изменилась, пос­ле того, как госслужащие покинули рабочие места и было снято оцепление вокруг акимата. Его словно оставили на произвол судьбы...

К счастью, среди собравшихся нашлось много людей благоразумных. Они первыми приняли на себя напор возмущенной толпы, успокаивали ее. Думаю, если бы не наши усилия, то ущерб, нанесенный государству, был бы намного больше, как и человеческих жертв, разрушений.

Безусловно, в толпе было немало провокаторов, которых мы вычисляли. Даже доходило до того, что отбирали мегафон, так как это тоже своего рода оружие. Знаю, некоторые целенаправленно участвовали в погроме, и теперь суд даст этому соответствующую оценку. Были те, кто хотел воспользоваться моментом. Один человек объявил себя акимом области и принялся назначать заместителей. Дезориентированные горожане шли к нему за советом, давали списки кандидатов на те или иные должности... Понятно, что все это было провокацией, профанацией.

Глава государства свое­временно проявил решительность, в том числе применив силу в отношении тех, кто хотел дестабилизировать обстановку в стране. Их имена известны, они находятся под следствием.

Январские события должны стать уроком для всех: как для населения – никогда нельзя переходить условную красную черту, так и для власти – нельзя быть глухой к просьбам и пожеланиям, которые высказывает народ.

Приветствую открытие мемориала «Тағзым». Подобные события нужно помнить. Мы еще не осознаем до конца всю важность Қаңтара, это произойдет лет через 20–30, станут известны истинные имена его героев и антигероев. Это тот Рубикон, через который прошла наша страна.

После декабря 1986-го началась трансформация СССР, Казахстан получил независимость. Точно так же и после января 2022 года начался Новый Казахстан. Власть больше не будет глуха и слепа. Думаю, наш Казахстан ждет большое будущее. По оценкам многих международных экспертов, уровень свободы слова в нашей стране и экономической свободы стал значительно выше.

Президент Касым-Жомарт­ Токаев принял участие в открытии мемориала «Тағзым» в Алматы. Именно этот город наиболее пострадал от деструктивных сил, именно Алматы террористы хотели использовать в качестве плацдарма для реализации своих планов. Если бы город пал, то беда перекинулась бы на другие регионы, вызвав цепную реакцию. Слава Всевышнему, что удалось отстоять южный мегаполис, предотвратить еще более страшные события.