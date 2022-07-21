Свежий выпуск
Настоящая сестра
Любовь Доброта, Шымкент

12-летнюю Анну Саворовскую ждет поощрение за смелость, проявленную на пожаре.

Девочка не испугалась огня, когда вспыхнул пожар. Родителей в тот момент дома не было. Уложив детей спать, они отправились по хозяйственным делам здесь же, в дачном массиве Кайнар булак.

Аня через дверь спальни увидела в зале огонь. Соскочила с кровати, кинулась за водой, чтобы потушить горящие кресло и кондиционер. Попытка справиться с огнем оказалась безуспешной. Пламя только разгоралось сильнее. Осознав, что с пожаром ей не справиться, девочка бросилась спасать годовалых братьев-близнецов, спавших в соседней комнате. Сначала вынесла на улицу одного и, положив его на землю, вернулась в дом за вторым.

Комната, через которую можно было попасть в спальню, на тот момент была объята огнем, но девочка нашла в себе мужество, чтобы шагнуть в горящий дом. Когда Аня вынесла второго брата, пожар уже увидели соседи и бросились тушить горящий дом, заодно вызвав противопожарную службу. Вскоре вернулись родители, включившиеся в спасение своего имущества.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в диспетчерский пункт «101» в 22.03. Пожарному расчету хватило десяти минут, чтобы прибыть на место происшествия. Пожар на тот момент был потушен, благо во дворе находились бассейн с водой и городской водопровод.

На месте происшествия специа­листы ДЧС Шымкента провели расследование, установив, что возгорание произошло от короткого замыкания кондиционера. Он был установлен в зале, площадь которого 20 кв. м. Быст­рому распространению огня способствовало то, что в комнате был отделанный пластиковыми панелями потолок, рядом находились легковоспламеняющиеся домашние предметы и вещи.

Дом общей площадью 81 кв. м сильно пострадал. Требуется капитальный ремонт, без проведения которого жить в нем невозможно. Семья с тремя детьми, лишившаяся практически всего своего имущества, нашла временное пристанище, неравнодушные люди помогли продуктами питания.

Смелый поступок, совершенный девочкой-подростком, не остался без внимания руководства департамента по ЧС города Шымкента. Анну Саворовскую представили к награждению.

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