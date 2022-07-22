Общество
Парковки раздора
Насихат Оркушпаева

Настоящие баталии разгорелись в столичной палате предпринимателей. Бизнесмены констатируют, что после внедрения проекта платных парковок несут убытки, поэтому просят пересмотреть вопрос.

На момент внедрения проекта о платных парковках многие астанчане, в том числе представители предпринимательства, предполагали, что нововведение станет не просто инструментом регулирования транспортных потоков, но и позволит создать благоприятные условия для населения и бизнеса. К примеру, через возведение многоуровневых парковок. Но этого не произошло. Представители ТОО «Парковочное пространство Астаны», как справедливо заметили участники очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, решили развивать дело не в вверх или вниз, путем курирования подземных паркингов или возведения башенных стоя­нок, а – вширь, поглощая все больше городских территорий и устанавливая платность там, где этого делать, по мнению горожан, не нужно.

– В ноябре 2021 года постановлением акимата Нур-Султана количество платных парковок увеличено с 24 до 536, а это 10 тысяч мест, – сказал председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZPROPERTY Кайрат Кокенов. – После передачи парковок, что прилегают к бизнес-центрам и торговым домам, ТОО «Парковочное пространство Астаны», предприниматели начали нести убытки из-за оттока клиентов.

По словам спикера, нарушены строительные нормы в части обеспечения арендодателей, арендаторов и посетителей парковочными местами (СНиП РК 30.01-01 АС-2007 «Планировка и застройка города Астаны»). В поисках бесплатных мест стоянок автовладельцы вынуждены парковаться где придется, в том числе и вдоль проезжих частей. Но это, как говорят собравшиеся, часть проблемы. Болезненный вопрос для бизнеса – работа в минус.

– Мы теряем наш клиентопоток на 30%, – подчеркнула советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова.

Ей в унисон вторили и другие участники встречи, отметив, что в вопросе создания платных парковочных мест формализм недопустим – нужны детальные исследования, анализ, опрос населения, в конце концов. Представители бизнеса даже выразили готовность сами обслуживать, эксплуатировать платные парковочные пространства, что находятся возле их объектов и обещают предоставлять доступ к инженерным сетям, как того требуют сотрудники компании и акимата, лишь бы люди могли бесплатно возле них парковаться.

По словам директора ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиза Досыбаева, цель платных парковок – разгрузка транспортных потоков. Он отметил, что благодаря реализации проекта за четыре года местный бюджет пополнился на 1,7 млрд тенге. Предприниматели же говорят, что готовы платить больше. Во время заседания прозвучали идеи пересмотра проекта ГЧП, проведения анализа доходов и расходов и согласования установки платных парковок с бизнесом.

Популярное

Все
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
Дело мастера боится
Пленительные французские мелодии
Что в имени твоем?
Жизнь – приключение
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
С рекордом первенства планет!
Встречи с избирателями
Готовимся к поединкам
Всевидящий глазок
Алтын сақа
Кто за старшего?
Работать должна молодежь
Процесс пошел
Хлебом единым
Путь добрых дел
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Общество
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в А…
Общество
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в К…
Общество
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие …
Общество
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]