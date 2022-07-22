Парковки раздора

Настоящие баталии разгорелись в столичной палате предпринимателей. Бизнесмены констатируют, что после внедрения проекта платных парковок несут убытки, поэтому просят пересмотреть вопрос.

На момент внедрения проекта о платных парковках многие астанчане, в том числе представители предпринимательства, предполагали, что нововведение станет не просто инструментом регулирования транспортных потоков, но и позволит создать благоприятные условия для населения и бизнеса. К примеру, через возведение многоуровневых парковок. Но этого не произошло. Представители ТОО «Парковочное пространство Астаны», как справедливо заметили участники очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, решили развивать дело не в вверх или вниз, путем курирования подземных паркингов или возведения башенных стоя­нок, а – вширь, поглощая все больше городских территорий и устанавливая платность там, где этого делать, по мнению горожан, не нужно.

– В ноябре 2021 года постановлением акимата Нур-Султана количество платных парковок увеличено с 24 до 536, а это 10 тысяч мест, – сказал председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZPROPERTY Кайрат Кокенов. – После передачи парковок, что прилегают к бизнес-центрам и торговым домам, ТОО «Парковочное пространство Астаны», предприниматели начали нести убытки из-за оттока клиентов.

По словам спикера, нарушены строительные нормы в части обеспечения арендодателей, арендаторов и посетителей парковочными местами (СНиП РК 30.01-01 АС-2007 «Планировка и застройка города Астаны»). В поисках бесплатных мест стоянок автовладельцы вынуждены парковаться где придется, в том числе и вдоль проезжих частей. Но это, как говорят собравшиеся, часть проблемы. Болезненный вопрос для бизнеса – работа в минус.

– Мы теряем наш клиентопоток на 30%, – подчеркнула советник председателя Ассоциации общественного питания РК Вероника Нурпеисова.

Ей в унисон вторили и другие участники встречи, отметив, что в вопросе создания платных парковочных мест формализм недопустим – нужны детальные исследования, анализ, опрос населения, в конце концов. Представители бизнеса даже выразили готовность сами обслуживать, эксплуатировать платные парковочные пространства, что находятся возле их объектов и обещают предоставлять доступ к инженерным сетям, как того требуют сотрудники компании и акимата, лишь бы люди могли бесплатно возле них парковаться.

По словам директора ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиза Досыбаева, цель платных парковок – разгрузка транспортных потоков. Он отметил, что благодаря реализации проекта за четыре года местный бюджет пополнился на 1,7 млрд тенге. Предприниматели же говорят, что готовы платить больше. Во время заседания прозвучали идеи пересмотра проекта ГЧП, проведения анализа доходов и расходов и согласования установки платных парковок с бизнесом.