Наступил студень

Согласно консультативному прогнозу, предоставленному специалистами Казгидромета, в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер. В южной половине страны осадки будут в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны обильные снегопады. На западе и юге частыми природными явлениями могут стать гололедица и туманы, а это значит, что нужно быть максимально аккуратными на дорогах и водителям, и пешеходам.

В первой декаде на севере, в центре и на востоке страны прогнозируется колебание температуры в ночные часы в среднем от –10–18 °С до –3–10 °С, днем – от 0–8 °С до –3+5 °С. На юге и юго-востоке ночью от –5 до +8 °С, а в горных юго-восточных районах ночью ожидается –10–15 °С, днем от –5 до +5+12 °С. В западной части Казахстана прогнозируемая температура воздуха ночью –1–8 °С, днем +1+8 °С, а непосредственно на побережье Каспийского моря +3 °С.

В декабре не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны приведут к значительному понижению температуры. В течение второй и третьей декад будут часто наблюдаться так называемые температурные качели: в северной половине страны столбики термометров будут опускаться до –18–23 °С ночью, днем – до –8–13 °С. На юго-западе, юге, юго-востоке республики в ночные часы от –7–18 °С до 0–5 °С, днем от 0–5 °С до +3+12 °С.

По словам начальника управления долгосрочных прогнозов погоды Казгидромета Жулдыз Исабековой, во второй половине декабря прогнозируются самые настоящие рождественские морозы. В целом же погода в декабре на большей части Казахстана будет в пределах климатической нормы. Лишь на севере во второй половине месяца в отдельные дни будет холодать до –25–35 °С ночью и –10–20 °С днем. А вот количество осадков на большей части страны ожидается выше нормы. Это связано с частым прохождением циклонов и атмосферных фронтов.

Если верить приметам, обильный иней, сугробы и глубоко промерзшая земля в декабре – к хорошему урожаю. Пасмурная погода также предвещает урожайный год. Ветер со стороны севера сулит крепкие морозы. Об этом же «предупреждают» и прилетевшие снегири.