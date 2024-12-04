Наступил студень

Статьи
3
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Декабрь в старину называли студень, справедливо ассоциируя со стужей, наступившими морозами. А еще говорили: «Декабрь год кончает, а зиму начинает».

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Согласно консультативному прогнозу, предоставленному специалистами Казгидромета, в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер. В южной половине страны осадки будут в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны обильные снегопады. На западе и юге частыми природными явлениями могут стать гололедица и туманы, а это значит, что нужно быть максимально аккуратными на дорогах и водителям, и пешеходам.

В первой декаде на севере, в центре и на востоке страны прогнозируется колебание температуры в ночные часы в среднем от –10–18 °С до –3–10 °С, днем – от 0–8 °С до –3+5 °С. На юге и юго-востоке ночью от –5 до +8 °С, а в горных юго-восточных районах ночью ожидается –10–15 °С, днем от –5 до +5+12 °С. В западной части Казахстана прогнозируемая температура воздуха ночью –1–8 °С, днем +1+8 °С, а непосредственно на побережье Каспийского моря +3 °С.

В декабре не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны приведут к значительному понижению температуры. В течение второй и третьей декад будут часто наблюдаться так называемые температурные качели: в северной половине страны столбики термометров будут опускаться до –18–23 °С ночью, днем – до –8–13 °С. На юго-западе, юге, юго-востоке республики в ночные часы от –7–18 °С до 0–5 °С, днем от 0–5 °С до +3+12 °С.

По словам начальника управления долгосрочных прогнозов погоды Казгидромета Жулдыз Исабековой, во второй половине декабря прогнозируются самые настоящие рождественские морозы. В целом же погода в декабре на большей части Казахстана будет в пределах климатической нормы. Лишь на севере во второй половине месяца в отдельные дни будет холодать до –25–35 °С ночью и –10–20 °С днем. А вот количество осадков на большей части страны ожидается выше нормы. Это связано с частым прохождением циклонов и атмосферных фронтов.

Если верить приметам, обильный иней, сугробы и глубоко промерзшая земля в декабре – к хорошему урожаю. Пасмурная погода также предвещает урожайный год. Ветер со стороны севера сулит крепкие морозы. Об этом же «предупреждают» и прилетевшие снегири.

#погода #прогноз #декабрь

Популярное

Все
В столице начали выпускать макароны без глютена
Супермаркеты Караганды завышали цены
Инвестиции в здоровье людей
«Умные» огни современного города
Посредников станет меньше
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Сказка про люрекс
Героический эпос в новом прочтении
В поисках Шерлока Холмса
Кузница музыкальных кадров
Тогызкумалак в Латинской Америке
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
Наступил студень
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр…
Тогызкумалак в Латинской Америке
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Кузница музыкальных кадров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]