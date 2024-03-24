Насвай на 10 млн тенге изъяли в Астане

Свыше двух тонн некурительного табачного изделия конфисковали сотрудники правоохранительных органов столицы, передает Kazpravda.kz
В Астане продолжается борьба с запрещенной табачной смесью. Рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая проходят во всех районах столицы, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Полицейские проверяют торговые точки и привлекают распространителей к административной ответственности.
За неделю рейдовых мероприятий было проверено свыше 500 торговых точек в пяти районах столицы.
Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая.
В ходе рейда в столичном районе «Байконыр» полицейские обнаружили кустарный цех по производству насвая. Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн тенге.
Сотрудниками департамента полиции города Астана в ходе рейда в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы было обнаружено хранение 2 тонн некурительного табачного изделия.
В результате нарушителей привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП).
Вся продукция была конфискована.
Рейды по торговым точкам столицы продолжаются ежедневно.