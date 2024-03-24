Насвай на 10 млн тенге изъяли в Астане

Происшествия
14

Свыше двух тонн некурительного табачного изделия конфисковали сотрудники правоохранительных органов столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается борьба с запрещенной табачной смесью. Рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая проходят во всех районах столицы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Полицейские проверяют торговые точки и привлекают распространителей к административной ответственности.

За неделю рейдовых мероприятий было проверено свыше 500 торговых точек в пяти районах столицы.

Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая.

В ходе рейда в столичном районе «Байконыр» полицейские обнаружили кустарный цех по производству насвая. Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн тенге.

Сотрудниками департамента полиции города Астана в ходе рейда в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы было обнаружено хранение 2 тонн некурительного табачного изделия.

В результате нарушителей привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП).

Вся продукция была конфискована.

Рейды по торговым точкам столицы продолжаются ежедневно.

#Астана #полиция #насвай

Популярное

Все
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Казахские миротворцы приступили к выполнению миссии на Ближнем Востоке
Обвиняемый в хищении философ из Казахстана задержан в Аргентине
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
Денис Никиша завоевал историческую медаль для Казахстана
Эх, Масленица, да ты красавица!
Индиан-Уэллс: Алькарас и Медведев вышли в финал
Этностиль выходит на улицу
Овечкин до 53 голов сократил отставание от Гретцки в НХЛ
Сегодня день рождения первой казахской женщины-кинорежиссера Дариги Тналиной
Продавщицу воздуха депортировали в РК из Турции
Центр экстренной медпомощи откроется в Астане
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
В Исландии эвакуировали целый город из-за проснувшегося вулкана
Димаш подарил чапан Пласидо Доминго
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта

Читайте также

Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководст…
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]