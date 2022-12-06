Нацбанк повышает ставки

Среди проявлений позитивного эффекта от принятых мер он назвал наблюдающийся с июня приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года в 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября.

По мнению главы Нацбанка, текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде.

Взвешенная политика позволяет сохранять темп роста кредитования банками экономики. Так, в октябре текущего года данные кредиты в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге.

Также Галымжан Пирматов констатировал сбалансированность валютного рынка. По его словам, с апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенций по продаже иностранной валюты. Главный банк страны намерен продолжать придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике.

Среди проявлений позитивного эффекта от принятых мер он назвал наблюдающийся с июня приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года в 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября.

Как отметил глава ведомства Галымжан Пирматов, данное решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий. Оно было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с прежнего уровня в 16%, установленного в октябре.

Также Галымжан Пирматов констатировал сбалансированность валютного рынка. По его словам, с апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенций по продаже иностранной валюты. Главный банк страны намерен продолжать придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике.

Взвешенная политика позволяет сохранять темп роста кредитования банками экономики. Так, в октяб­ре текущего года данные кредиты в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге.

По мнению главы Нацбанка, текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде.

Среди факторов, легших в основу решения о повышении ставки, в первую очередь названа динамика текущей и ожидаемой инфляции. Напомним, в ноябре 2022 года инфляция в годовом выражении дос­тигла 19,6%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.

Инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторических максимумов. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в ноябре текущего года составила 18,2%. При этом в условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования и приводят к устойчивому инфляционному давлению.

Говоря о внутриэкономических факторах, Галымжан Пирматов отметил, что проведение плановых и внеплановых ремонтов на месторож­дениях и задержки с доставкой казахстанского сырья на мировой рынок негативно сказались на рос­те экономической активности. За десять месяцев реальный ВВП замедлился до 2,5%. В то же время ненефтяные сектора экономики, такие как сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность, растут более быстрыми темпами.

Кроме того, продолжается переориентация логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые линии. В результате возрастают издержки, связанные со сменой привычных торговых маршрутов, поиск новых поставщиков из других стран.

В свою очередь, ожидается, что такие внешние факторы, как неопределенность геополитической обстановки и высокий уровень продовольственных цен, выделенные в качестве основных, продолжат и в дальнейшем оказывать свое главенствующее влияние при принятии решений.

Сдерживающим фактором для экономики Казахстана, зависящей в значительной степени от экспорта сырья, является продолжение замедления глобальной экономики. Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%. В 2023-м замедление продолжится, темпы роста составят не более 2,7%. Инфляция в большинстве стран мира продолжит ускоряться и достигнет максимумов за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям – к концу 2024 года.

На мировом рынке нефти ожи­дает­ся, что в ближайшей перспективе поддержку рынку будут оказывать улучшение перспектив по спросу в Китае, уровень нефтедобычи в США и политика ОПЕК. С учетом текущей ситуации и прогнозов международных организаций в качестве предпосылки прогноза заложена цена на нефть в 2023 году до 90 долларов за баррель с последующим снижением до 85 долларов в 2024 году и до 79 долларов за баррель в 2025-м.

С учетом изложенных оценок Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции. Согласно обновленному прогнозу, в конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20–21%, а достижение ее годового пика произойдет в первом квартале 2023-го.

Прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11–13%. В 2024-м она прогнозируется в пределах 7–9%, в 2025 году – на уровне 4–6%.

С учетом более слабого внешнего спроса и более умеренной добычи, чем предполагалось ранее, Нацбанк ожидает роста ВВП в 2022 году на уровне 2–3%, в 2023-м – 3–4%, в 2024–2025 годах – 3,5–4,5%.

Основные риски будут связаны с неопределенностью в последствиях геополитической напряженности и ее дальнейшего развития, протяженностью периода структурной перестройки торговли, высокими и нестабильными инфляционными ожиданиями при сохранении высокой продовольственной инфляции.

В своем заявлении Галымжан Пирматов также проинформировал рынок о том, что Нацбанк «приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки».

«С учетом принятого решения уровень базовой ставки оценивается как достаточно высокий. Сохранение ставки на текущих уровнях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. В условиях отсутствия новых проинфляционных шоков мы оцениваем вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики как низкую», – заключил он.