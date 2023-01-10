Нацгвардия празднует 31-летие со дня образования

По случаю знаменательной даты в Главном командовании Нацгвардии состоялось торжественное мероприятие ко Дню войск правопорядка, где были отмечены отличившиеся военнослужащие и представители взаимодействующих органов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Ровно 31 год назад 10 января 1992 года были образованы Внутренние войска МВД Республики Казахстан, а 21 апреля 2014 года они были преобразованы в Национальную гвардию. Но тем не менее сохраняя приверженность славным традициям войск, Днем образования войск правопорядка принято считать 10 января.

За этот период гвардейцы надежно обеспечивают внутреннюю безопасность общества и государства, стоят на защите прав и свобод человека, гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

«Ежегодно при несении службы проявляют мужество, бдительность, нередко совершают самоотверженные поступки, помогая гражданам в различных ситуациях, – спасают на воде, во время пожаров, находят потерянных детей и возвращают их родным. Всего за годы образования войск правопорядка при исполнении воинского долга свыше 250 военнослужащих награждены государственными наградами, 27 из них посмертно. Только в прошлом году за мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, 21 военнослужащий Нацгвардии награжден государственными наградами, из них трое посмертно. В день профессионального праздника желаю вам, всему личному составу и ветеранам войск, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо и процветание нашей Родины Республики Казахстан!» – отметил в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

По случаю такого знаменательного события были доведены приказы министра внутренних дел и заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией о поощрении военнослужащих Национальной гвардии, ветеранов войск и сотрудников взаимодействующих структур, удостоенных различных видов поощрений за безупречную службу и вклад в обеспечениие общественного порядка и безопасности государства.

Празднование дня Национальной гвардии завершится 11 января в 19:00 гала-концертом ансамбля песни и танца и образцово-показательного оркестра в центральном концертном зале «Қазақстан» под девизом «Ұлттық ұлан – ұлт рухы».