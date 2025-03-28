Национальная гвардия готовит военную технику к параду

Продолжается активная подготовка к Параду Победы, который состоится 7 мая в Астане

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гвардейцы проверяют машины, проводят техническое обслуживание, полируют корпуса и чернят колеса, чтобы бронетехника выглядела безупречно, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В параде примут участие 17 единиц современной бронетехники Национальной гвардии, включая «Барыс» 6×6, «Алан-2» отечественного производства, а также «Cobra II». Кроме того, будет представлен «Урал ВВ» – машина для перевозки личного состава вместимостью до 17 человек, предназначенная для работы в зонах повышенной опасности.

«Бронированные колесные машины предназначены для перевозки личного состава и грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной защиты, а также для выполнения служебно-боевых задач», - отметил начальник бронетанковой службы Арсен Шаймарданов.

Для обеспечения бесперебойной работы техники на параде будут задействованы экипажи боевых машин, водители, технические специалисты и группы медицинского обеспечения.

Стоит отметить, что помимо механизированной колонны, в составе Национальной гвардии в параде примут участие более 400 гвардейцев. Из них две коробки: военнослужащие патрульно-постовой службы и бойцы подразделения специального назначения «Бүркіт». А также 30 военнослужащих в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана музыкально сопроводят Парад.

В этом году на Параде Победы задействовано 4,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. Впервые будет организовано пронесение боевых знамен частей, сформированных на территории Казахстана, а также прохождение колонн в форме военных лет.

Вчера первые участники военного парада прибыли в Астану.