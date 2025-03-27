Первые участники военного парада прибыли в Астану

Столица,Армия
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В этом году в параде примут участие около 4 000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований РК

Фото: пресс-служба МО РК

Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

– Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад – это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавших собой во имя мира, – подчеркнул заместитель командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке майор Берик Алманиязов.

После торжественной встречи морские пехотинцы отправились к месту размещения.

В Минобороны отметили, что Парад Победы и подготовка к военному параду требуют максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4 000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 – женщины-военнослужащие.

В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации, добавили в оборонном ведомстве.

#Астана #парад #пехотинцы

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