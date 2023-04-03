Национальная премия Nauryz

Красная ковровая дорожка, звезды отечественной кино- и телеиндустрии, концерт с учас­тием популярных исполнителей – действительно масштабное мероприятие прошло в «Казмедиа центре» по случаю первой в стране сериальной премии, организованной при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Основной целью конкурса обозна­чены поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

Согласно условиям конкурса, подавать заявки имели возможность республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы. В борьбе за награды могли участвовать сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Прием заявок проходил с 24 февраля по 15 марта. Всего на конкурс поступило более 250 заявок. Лучшие работы по 13 номинациям определило жюри, в состав которого вош­ли известные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции страны. В шорт-листе оказались 52 номинанта.

К слову, в преддверии церемонии награждения для творческих коллективов создателей контента сериалов прошли специальные мастер-классы, которые провели известный режиссер Аскар Узабаев («Режиссерское мастерство») и продюсер Игорь Цай («Кинопродюсер: от творчест­ва до бизнеса»). Слушателям мастер-классов были вручены сертификаты.

Но самое главное событие, конечно же, ждало конкурсантов и гостей премии вечером – на красной дорожке, ведущей к церемонии награждения. Здесь взгляды гостей приковали к себе обладательница титула «Мисс Астана-2022» Диляра Жумабай и турецкая актриса Вильма Эллес, отметившая, что награда станет для творческих групп огромной мотивацией и признанием.

Особенно тепло публика встретила звезд первого казах­станского сериала «Перекрес­ток» Бахытжана Альпеисова и Венеру Нигматулину. Они, к слову, подчеркнули, что теперь, при наличии огромного выбора сериалов, появилась конкуренция, а значит, возрастет и их качество.

Встречали аплодисментами актеров, музыкантов, режиссеров и контент-мейкеров, как сейчас модно называть производителей всего креативного, что мы видим на экранах. А почетными гостями премии стали и. о. министра информации и общест­венного развития Дархан Кыдырали, и. о. министра культуры и спорта Асхат Оралов, глава ТРК Президента Раушан Кажибаева, медиаменеджеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Открывая церемонию награж­дения, и. о. министра информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выразил надежду, что национальная премия станет мотивацией для развития индустрии сериалов.

– В нашей стране креа­тивная индуст­рия в последние годы демонстрирует качест­венный рост. Об этом говорит и то, что на смену зарубежным сериалам на наши экраны пришли отечественные, которые собирают огромную зрительскую аудиторию, – отметил Дархан Кыдырали. – В настоящее время мы приступили к работе над совместными проектами с зарубежными странами. Следует отметить, что ряд наших актеров и режиссеров активно участвуют в масштабных зарубежных проек­тах, сегодня у нас есть сериалы с миллионными просмотрами.

Дархан Кыдырали также поделился планами: премия Nauryz станет ежегодной, что дает возможность расширения списка номинаций премии «Тумар» – сюда будут включены анимационные продукты и документальные фильмы. После столь радостных новос­тей из его рук получил награду победитель в номинации «Лучший историчес­кий сериал» – «Міржақып. Оян, Қазақ!» Мурата Есжана.

Лучшим драматическим сериалом признан «Ақжауын», лучшим комедийным – «Келінжан», лучший веб-сериал – Serjan Bratan, лучшим коммерческим проектом назван «Патруль». Премия в номинации «Лучший актер» вручена герою сериала Serjan Bratan Дулыга Акмолде, а в номинации «Лучшая актриса» – Жанель Сергазиной из сериала «Няня».

Лучшим актером второго плана признан Рүстем Жаныаманов («Келінжан»), лучшей актрисой второго плана – Камалия Байтелеуова («Ақ пен қара»). Лучший режиссер – Ерлан Нурмухамбетов («Қаныш. Қазына»). Лучший сценарист – Бекзат Мырзахметова (Mystan).

Лучшим оператором-постановщиком стал Багдат Аргынов за работу в сериалах Sheker, Serjan Bratan, «5:32». Премия за лучший монтаж досталась Рахимжану Яхьярову («Ақ пен қара»). Лучшим саундтреком стала композиция из сериала Sheker.

Специальный приз Национальной премии Nauryz присужден лучшему коммерческому сериалу «Патруль», который приобрели зарубежные телекомпании. Второй Специальной премии удос­тоен первый отечественный сериал «Перекресток».

Победители стали обладателями статуэтки премии Nauryz за высшие достижения в области создания телесериалов и денежного вознаграждения в размере одного миллиона тенге.