Национальная премия Nauryz

На окраине Семея раскинулся шатер времен саков. В нем живет семейчанин, увлеченный историей и культурой
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
С 1 марта общественный транспорт Шымкента работает без кондукторов. Но не всем это по нраву
Как нарушается правовой статус государственного языка
Оплот морских границ
«Молока в стране категорически не хватает», – такое заявление прозвучало в Петропавловске на семинаре-совещании по развитию молочного скотоводства
Уступила лишь в финале
На скоростной магистрали реформ
Слово о малой родине
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Звуки утренней росы
По методологии SREP
Финграмотность – в школы
На особом контроле
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
В чем смысл и цель глубинных реформ?
ЦИК: Подтвердились факты вбросов бюллетеней в день депутатских выборов в Казахстане
Великие казахские игры
Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК
Смартфон записал преступление
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
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Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
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Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
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Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
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47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции