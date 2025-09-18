Национальные стандарты внедрения ИИ в образование впервые утверждают в Казахстане

91
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025–2029 годы, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, документ разработан по поручению Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, и стал важным этапом модернизации образования.

Впервые закрепляются единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании, включая вопросы этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.

Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create.

Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ.

«Подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования. Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком», — заявил Гани Бейсембаев.

Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.

«Внедрение искусственного интеллекта в образование - это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаём условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность», — отметил Жаслан Мадиев.

Напомним, с 2025-2026 учебного года в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика» внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов – специальные курсы повышения квалификации.

#Образование #ИИ #стандарты

