Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане

IV Национальный курултай начал свою работу. В этом году мероприятие проходит в курортной зоне Бурабай Акмолинской области. На площадке проходят первые секции. 14 марта в заседании примет участие глава государства, передает Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая на III заседании Национального курултая, обозначил список общенациональных ценностей. В их число вошли независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок.

Также участниками Курултая было озвучено порядка 150 инициатив, направленных на укрепление общества, развитие науки, культуры, экономики и социальной политики. По итогам заседания были приняты 9 законопроектов по вопросам ужесточения контроля над оборотом наркотиков, регулирования игорного бизнеса, защиты прав женщин и детей. О наиболее значимых реформах и изменениях наш корреспондент побеседовал с депутатом Сената Ольгой Булавкиной.

- Ольга Александровна, какие наиболее значимые реформы главы государства, в том числе озвученные во время прошлых заседаний Национального курултая, можете выделить?

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации. Реформы предполагали либерализацию партийной и избирательной системы, а также сокращение полномочий главы государства. Демократизация реформ, укрепление суверенитета страны и повышение благосостояния граждан являются основой масштабных преобразований, инициированных за последние три года президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Концепция «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство» является основой стабильности государства. Экономические и социальные реформы, модернизация инфраструктуры позволили за последние 5 лет инвестировать в жилищное строительство более 12 трлн тенге и ввести порядка 78,5 млн кв м нового жилья.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за 2023-2024 годы завершено и сдано в эксплуатацию 460 объектов первичной медико-санитарной помощи, оснащенных современным оборудованием, что позволит повысить доступность и качество медицинских услуг на селе. Ликвидация трёхсменных и аварийных школ, устранение факторов разрыва качества образования между городом и селом, внедрение новых стандартов образовательной среды позволит казахстанским детям получить качественное бесплатное образование благодаря национальному проекту «Комфортная школа», инициированному президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Запланировано до 2026 года строительство 369 современных школ нового формата на 740 тыс. ученических мест.

Программа «Национальный фонд - детям», являясь долгосрочным проектом, предоставляет финансовую поддержку, которая в будущем может быть использована для важных жизненных этапов - приобретения жилья и получения достойного образования. Получил развитие Институт онлайн-петиций, где поднимаются важные вопросы и привлекается внимание власти и общества на существующие проблемы, предоставляя гражданам возможность влиять на принятие решений на всех уровнях власти. На международном уровне Казахстан укрепил свои позиции как государство, играющее важную роль в налаживании диалога и обеспечении стабильности в регионе. Стремление Казахстана к долгосрочной устойчивости и глобальной конкурентоспособности продолжает курс на реформы, требующие высокого уровня управления, прозрачности процессов и постоянного контроля над результатами, что подчеркивает уверенность государства в своих силах.

- Также на площадке Курултая поднимались вопросы укрепления общественного диалога между государством и обществом. Какие инициативы способствуют развитию данного направления?

- В качестве примера могу назвать прямые выборы акимов на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права. Эта инициатива позволяет повысить активность граждан в полноценной реализации своих конституционных прав, усилить доверие населения к власти и подотчётность акима перед населением. Кроме того, получение обратной связи от активной части казахстанцев, выражающей те или иные настроения в обществе, гарантировано Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», что позволило расширить канал коммуникации власти и общества. Важно сказать о том, что через создание диалоговых площадок гражданское общество активно вовлечено в процесс разработки и обсуждения нормативных правовых актов.

С целью повышения самостоятельности регионов в решении местных проблем, путем создания новых районов и развития отдаленных территорий, реализуются важные для казахстанцев инфраструктурные проекты, благодаря привлечению инвестиций и развитию предпринимательства, принимаются активные меры по совершенствованию местного самоуправления, позволяющие отстаивать позиции институтов государственного управления и интересы населения. С целью равного доступа населения к базовым государственным услугам вне зависимости от места проживания реализуется программа Комплексной модернизации 3,5 тысяч сельских населённых пунктов, через строительство новых школ и медицинских объектов, обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения, широкополосного доступа к интернету и спутниковой связи, активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации.

Данные ключевые меры направлены на реализацию концепции «Слышащего государства» путем активного взаимодействия государства с гражданами, на подотчётность и открытость правительства через повышение доверия населения к системе государственного управления с учётом потребностей и мнений казахстанцев в процессе принятия решений.

Помимо уже озвученных инициатив, хочу обратить внимание на то, что в последние годы мы наблюдаем, что наиболее важные политические и социально-значимые реформы принимаются с учетом мнения граждан, которое они изъявляют посредством республиканского референдума. В целом, референдум как часть концепции слышащего государства, стал инструментом, который демонстрирует готовность власти к диалогу с обществом, что является ключевым элементом прямой демократии. Именно данный институт прямой демократии дает возможность принимать решения, приемлемые для большинства.

Так, референдум 2022 года, на котором граждане проголосовали за внесение изменений в Конституцию, стал важным этапом в изменении политической системы Казахстана, позволил снизить излишнюю концентрацию президентских полномочий, усилил роль парламента и местных органов власти, путем формирования более инклюзивного и ответственного государственного управления, а также введения новых механизмов защиты прав граждан. Референдум 2024 года стал площадкой для обсуждения всех аспектов строительства АЭС, включая экологические, экономические и социальные последствия, что способствовало более глубокому анализу альтернативных источников энергии и минимизации негативных последствий. Решение, принятое по итогам голосования, послужило основой для дальнейшего развития экономики и повышения энергетической независимости Казахстана.

- Как известно, одной из главных политических реформ, принятых по итогам референдума и по инициативе Касым-Жомарта Токаева, стало ограничение президентского срока. Какое значение реализация данной инициативы имеет для развития страны?

- Нужно сказать о том, что введение однократного семилетнего срока без права переизбрания, прежде всего, помогает избежать концентрации власти в руках одного человека, что способствует предотвращению монополизации власти, укреплению демократических институтов, стимулированию политической конкуренции и формированию более прозрачной и подотчётной политической системы. При этом цель президентства – это, прежде всего, долгосрочные реформы, направленные на защиту интересов казахстанцев через повышение доверия к судебной системе, формирование сервисной модели правоохранительных органов, совершенствование законодательства, превенции коррупции.

Решение проблем повышения уровня и качества жизни, развития здравоохранения и образования, усиления социальной защиты населения, создание новых производств на основе инноваций и обеспечение ресурсосбережения – эти и другие ключевые аспекты жизни казахстанцев находят отражение в инициативах и программах, озвученных главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Активизация усилий в области внешней политики, выверенный и динамичный внешнеполитический курс, привлечении международного доверия обеспечивают гарантии безопасности и суверенитета Казахстана.

- В целом, Касым-Жомарт Токаев на посту президента озвучил три пакета политических реформ. Последний был направлен на усиление политической конкуренции. Каковы результаты данных реформ?

- В целом, нужно понимать то, что политические и экономические решения тесно взаимосвязаны. Политические решения создают условия для долгосрочных инвестиций и экономического роста. В свою очередь экономические успехи укрепляют политическую стабильность и повышают доверие к власти. Третий пакет реформ, представленный главой государства Касым-Жомартом Токаевым в январе 2021 года, был направлен на усиление политической конкуренции, расширение выборности и защиту прав человека. Расширение роли и конкуренции партий стало стимулом для граждан в реализации своих избирательных прав. Возможность влияния на формирование и принятие государственных решений обеспечило реальное отражение расклада политических сил и действительную волю населения. Усиление контроля над работой государственных органов в центре и на местах послужило созданию экспертных групп, куда входят депутаты парламента и маслихатов. Республиканские общественные советы, в составе которых депутаты парламента, представители гражданского общества, неправительственного сектора, экспертного сообщества и СМИ, в своей работе создали реальный диалог с общественностью.

Также, в рамках укрепления национального единства и общественного согласия зарегистрирована межпалатная депутатская группа «Бір ел — бір мүдде». Значительные изменения в системе управления и взаимодействия власти с обществом стали важным шагом в демократическом развитии страны. Прямые выборы акимов позволили привлечь к управлению новые силы – это представители разных профессий, бизнеса, сферы образования и здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности, всех тех, за кого голосует и кому доверяет общество. Реформа способствовала передаче большего объема полномочий и финансовых ресурсов на местный уровень. Это упрощает процесс обратной связи и позволяет лучше учитывать потребности населения.

Реформы в области защиты прав человека в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева демонстрируют стремление Казахстана к созданию более справедливого и открытого общества, где права и свободы граждан защищены на самом высоком уровне. Укрепление правовых механизмов, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов, а также выполнение международных обязательств в области прав человека повысили статус института Омбудсмена. Создание Конституционного суда позволило гражданам напрямую обращаться для защиты своих конституционных прав. В рамках реформ были приняты законы, ужесточающие ответственность за домашнее насилие и домогательства. Создано специализированное подразделение в МВД для борьбы с семейно-бытовым насилием, а также введены меры психологической реабилитации для жертв. Казахстан внедрил трехсторонний механизм для предоставления правового статуса беженцам в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН. Казахстан также ратифицировал дополнительные протоколы к международным конвенциям, включая усиление защиты прав детей и лиц с инвалидностью. Введены меры по улучшению условий труда, включая внедрение стандартов Международной организации труда (МОТ) для повышения безопасности на рабочих местах.