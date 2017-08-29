Нацвалюта ослабла до 335 тенге за доллар

Курс нацвалюты составил 335,32 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает Kazpravda.kz
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По итогам предыдущей утренней сессии 29 августа стоимость одного доллара составляла 334,7 тенге. Первая сделка дневных торгов 29 августа прошла по цене 334,75 тенге. Минимальная цена достигла 334,35 тенге. Максимальная цена составила 335,32.
Объем торгов достиг 144,4 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334,8-336 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.40 по времени Астаны составила 51,33 доллара за баррель.