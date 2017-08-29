Нацвалюта ослабла до 335 тенге за доллар

Экономика
Курс нацвалюты составил 335,32 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает Kazpravda.kz.

По итогам предыдущей утренней сессии 29 августа стоимость одного доллара составляла 334,7 тенге. Первая сделка дневных торгов 29 августа прошла по цене 334,75 тенге. Минимальная цена достигла 334,35 тенге. Максимальная цена составила 335,32.

Объем торгов достиг 144,4 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334,8-336 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.40 по времени Астаны составила 51,33 доллара за баррель.

Популярное

Все
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
С заботой о племенном стаде
Наравне со сверстниками
На высоком уровне
Главное – верить в себя
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
Шалят не по-детски
Оказались не в том месте и не в то время
В ожидании будущего
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Экономика , Сельское хозяйство
Глава Минсельхоза не сомневается в запасах овощей на зиму
Экономика
Дефицита сахара в Казахстане больше не будет – Жумангарин
Экономика
"Это не хорошо" – Карашукеев о помидорах за 1,5 тысячи тенге
Президент , Экономика , Видеогалерея
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]