Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана

Врачи на передовой

В годы Великой Отечественной немало казахстанских врачей находились на передовой – работали в прифронтовых госпиталях. Один из них Масгут Айкимбаев, человек, впоследствии сделавший открытие, разом поставившее возглавляемый им НИИ в ряд ведущих не только в СССР.

Его именем впоследствии назовут крупнейший институт союзного значения, который, осуществляя эпидемиологический контроль за громадной территорией (Средняя Азия и Казахстан), добился почти полной ликвидации такого страшного заболевания, как чума. Сам же доктор Айкимбаев открыл новый подвид туляремийного штамма media asiatica Aikimbayev, с которым сегодня работают все лаборатории мира.

Немного предыстории. Нацио­нальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева появился на базе Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института (СНИПЧИ), а тот, в свою очередь, в 1949 году – из крохотной Алматинской противочумной станции. Народ, исстрадавшийся от потерь военных лет, учился по-новому жить: восстанавливать образование, науку, культуру.

Возглавил новый НИИ один из первых выпускников Казахского государственного медицинского института Мухамедрахим Тлеугабылов. За его плечами имелся богатый опыт организаторской работы: до войны руководил Восточно-Казахстанским облздравотделом, а с ее началом был назначен заместителем наркома здравоохранения Казахстана по кадрам. Став директором только что созданного СНИПЧИ, первое, что сделал, – организовал работы по изучению природных очагов особо опасных инфекций.

За 13 лет, что Тлеугабылов стоял во главе СНИПЧИ, институт превратился в крупный научный центр по изучению эпидемиологии, микробиологии и профилактики чумы, туляремии, бруцеллеза и холеры в Средней Азии и Казахстане со своими научными, производственными и учебными базами.

Когда в марте 1960 года закончили строительство очередных трех новых корпусов для лабораторий, написал заявление об освобождении от должности: доктор хотел работать рядовым врачом – исследователем очагов туляремии. Просьба была удовлетворена только через два года, после этого он 16 лет заведовал туляремийной лабораторией созданного института.

Его преемником стал фронтовик Масгут Айкимбаев. Окончив в 1940 году с отличием Казахский государственный мединститут (это при том что на русском языке он заговорил только в 15 лет), сразу был призван в ряды Красной армии. По старым требованиям он, имея высшее образование, попал туда не офицером, а рядовым. На фронтах Второй мировой войны прошел путь до старшего врача полка 5-й Гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта. Все это время был на передовой – трудился не в тыловых, а во фронтовых госпиталях.

Боевые заслуги доктора отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Красная Звезда нашла его спус­тя 30 лет.

– Если бы он стал орденоносцем высокого ранга вовремя, то, возможно, тяжелые хозяйственные вопросы решались бы легче, – считает его сын Алим Айкимбаев. – Но все равно – построить в то время два 48-квартирных дома и решить тем самым полностью жилищные проблемы сотрудников института – это большое достижение.

Участвуя в боях на Курской дуге, молодой военврач получил тяжелое ранение, третье по счету. Осколки (целых пять) засели так прочно, что и спустя тридцать с лишним лет они болели «воспоминаниями» – были мучительные головные боли.

После полугодового пребывания в госпитале был направлен в Челябинск начальником санитарной службы танкового полка. После войны работал в родных краях – в Семипалатинске, заведующим райздравотделом и главным врачом лечебного городского объединения. Но его со студенческих лет тянуло к науке. И когда в 1949-м был объявлен конкурс на должность младшего научного сотрудника во вновь организованном СНИПЧИ, капитан медицинской службы в отставке принял в нем участие. Уже через год стал заведующим лабораторией туляремии, плотно занялся поисками путей снижения высокого эпидемического потенциала природных очагов этой опасной инфекционной болезни.

В 1965 году институт стал Регио­нальным центром ВОЗ по чуме. Так как эксперты этой организации признали опыт проведения противочумных мероприя­тий в Казахстане уникальным, то было принято решение о его распространении на страны, где существовали природные очаги чумы. После этого на базе института прошел межрегиональный передвижной семинар ВОЗ по борьбе с чумой, в котором приняли участие специалисты из 15 стран. Среди них – разработчик американской чумной вакцины USP профессор Мейер.

В 1968-м была организована полевая практика по вопросам эпидемиологического надзора в природных очагах чумы для участников проходившего в Алма-Ате третьего семинара ВОЗ. Одновременно в институте создавалась база по производству медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) для диагностики особо опасных и зоон­озных инфекций. В частнос­ти, диагностических чумных, псевдотуберкулезного и холерных бактериофагов. Этими препаратами Казахстан обеспечивал весь СССР, а через ВОЗ – 20 государств Азии, Африки, Латинской Америки. К слову, Среднеазиатский противочумный НИИ (сейчас Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева) до сегодняшнего дня является единственным в Казахстане производителем живой чумной вакцины.

Являясь членом Чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Правительстве Казахстана, Масгут Айкимбаев в конце 60-х получил разрешение на выделение спецтранспорта (самолета) для переброски лабораторного оборудования и медперсонала в очаги инфекции – будь то в Казахстане, КНР, Монголии или Иране.

В начальный период седьмой пандемии холеры (она началась в 1961-м и завершилась в 1975 году) на базе института были организованы специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ). На сборы, перелет и подготовку к работе у этих специализированных бригад уходило всего 10–12 часов. В

1970–1972 годы они были направлены в Гурьев (Атырау), в Тирасполь и Кишинев (Молдавия), ­Астрахань и Волгоград (Россия), а также в Таджикистан.

В 1979 году, к 30-летию института, в СНИПЧИ был открыт прием в очную и заочную аспирантуру, велась подготовка специалистов, врачей и биологов для всей противочумной службы СССР. Особой гордостью Масгута Айкимбаева стало то, что в институте проходили подготовку стипендиаты ВОЗ из Вьетнама, Монголии, Бирмы, Китая, Кубы, Лаоса, Болгарии и Индонезии.

Несмотря на то что организационно-хозяйственная деятельность требовала времени и сил, доктор Айкимбаев никогда не забывал про науку. Ведь, собственно, ради нее он и пришел когда-то в институт.

– У меня, например, 460 научных работ, 28 книг, – говорит его сын, доктор медицинских наук, эпидемиолог Алим Айкимбаев. – У отца намного меньше – всего полторы сотни. То есть я его превосхожу раза в три по продуктивности, но мне до него далеко. Дело в том, что итоговым результатом его научных изыс­каний стало то, что он сделал мировое открытие, а это редко кому из ученых удается.

Речь идет о новой расе возбудителей туляремии – Francisella tularensis media asiatica Aikimbayev, которую Масгут ­Айкимбаев, в первую очередь ученый-эпидемиолог, а потом директор ведущего в СССР НИИ, открыл в 1965 году. Этот ее подвид вошел в международный классификатор бактерий Берджи. И сегодня все лаборатории мира, включая США, страны ЕС, Турции и КНР, работают с туляремийными штаммами из Казахстана подвида media asiatica. Они занимают по своим генетическим и микробио­логическим признакам промежуточное положение между подвидами, циркулирующими в Северной Америке, и теми, которые вызывают туляремию людей в европейских странах.

Интерес всего современного мира к этому подвиду туляремии объясняется тем, что это природно-очаговое, острое инфекционное заболевание, которое вызывает лихорадку и поражает лимфатические узлы, рассматривается и как бактериологическое оружие особого назначения. Несмотря на то что летальность от нее не очень высокая – всего 1%, она вызывает полную недееспособность у больного.

…Изучением туляремии занимаются в странах и постсоветского пространства, и в Европе, и в США, но крупный научный центр назвали именем ученого, занимавшегося ее исследования­ми, именно в Казахстане.

2 мая 2001 года постановлением Правительства Республики Казахстан за «личный крупный вклад М. А. Айкимбаева в мировую науку» Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт был переименован в Казахский научный центр карантинных и ­зоонозных инфекций им. Масгута Айкимбаева.