Как было заявлено в ходе церемонии подписания документа, соз­дание института реализуется во исполнение стратегических поручений Главы государства, который неоднократно подчеркивал, что транспорт, логистика и транзит являются ключевыми факторами конкурентоспособности Казахстана в международной экономике. Развитие эффективной транспортно-логистической системы обозначено как приоритет национального масштаба. По территории страны проходят 11 международных транспортных коридоров – шесть автодорожных и пять железнодорожных. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 157 тыс., железнодорожных магист­ралей – 15 тыс. км.

Образованный институт станет профильным научным цент­ром, деятельность которого будет направлена на разработку научно-­технических основ развития транспортной системы страны, повышение эффективности транзита и логистики. В сфере научных интересов института будет изучение проблем, касающихся увеличения долговечности и надежности транспортной инфраструктуры, внедрения инновационных материалов и технологий и адаптации сооружений к различным дорожно-климатическим условиям.

Одним из ключевых научных направлений станет уточнение дорожно-климатического районирования территории Казахстана. В результате комплексных исследований планируется перейти к более детализированной системе, учитывающей региональные особенности проектирования, строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры. В деятельности ITST предполагается использование цифровых решений, включая технологии искусственного интеллекта, геоинформационные системы и прогноз­ное моделирование, для оптимизации транс­портных потоков и повышения безопасности­ инфраструктуры.

Выступая на церемонии, президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахыл­бек Куришбаев отметил, что транс­порт является одной из ключевых отраслей экономики и важнейшим фактором социально-экономического развития. Географическое положение Казахстана в центре Евразии предоставляет уникальные возможности для развития транзита и логистики. В этих условиях научное сопровождение отрасли приобретает особое значение.

По его словам, в Национальной академии наук создана специализированная секция «Транспорт», а само направление включено в перечень приоритетных, что позволило расширить участие транспортных проектов в грантовом и программно-целевом финансировании.