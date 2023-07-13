Научный подход к развитию города

Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан по заказу акимата Алматы изучила порядка 50 научных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и комфорта в городе, и презентовала акиму города Ерболату Досаеву 11 наиболее перспективных и значимых.

Особое внимание привлек проект строительства завода по производству компенсаторов реактивной мощности (Smart Invertor), вертикальных ветряных электрогенераторов (ВЭГ), мини-гидроэлектростанций (ГЭС) недалеко от Алматы. Автор этого инновационного проекта, направленного на предотвращение дефицита электроэнергии, представил его иностранным инвесторам и договорился о получении финансовой поддержки от них. Важно отметить, что этот завод должен стать отечественным продуктом и будет построен на казахстанской земле. Ерболат Досаев встретился с автором проекта и дал положительную оценку инициативе.

Цифровая копия транспортной системы города Sergek Digital Twin – еще один интересный проект, который поможет собрать информацию о транспорте и пешеходах и создать интеллектуальный программный комплекс. Проект позволит полноценно обрабатывать информацию, не мешая работе полицейской системы, и это дает новые возможности для повышения безопасности и улучшения транспортной системы города.

Еще одна инициатива, поддержанная акиматом города, – «Повышение безопасности дорожного движения с использованием передовых международных программ оценки рисков». Авторы проекта подчеркнули необходимость внед­рения программы QazRAP, адаптированной по меж­дународной программе iRAP, которая оценивает качество дорог. Этот проект направлен на проведение исследований в области безопас­ности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспорт­ных происшествий и предотвращение человеческих жертв на дорогах. Разработка интеллектуальных систем управления становится актуальной задачей в этой области.

Все проекты, отобранные акиматом совместно с Национальной академией наук РК при Президенте РК, обладают опытными образцами, современным оборудованием и лабораториями, а также цифровыми передвижными лабораториями, что делает их готовыми к коммерциализации. Любой из этих проектов имеет потенциал для создания благоприятной среды и развития научной сферы. Ерболат Досаев отметил, что он готов поддержать несколько проектов.

Если такие инициативы про­явят руководители других регио­нов, то это, несомненно, станет позитивным событием для отечественной науки.