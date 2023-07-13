Научный подход к развитию города Свежий выпуск 13 июля 2023 г. 18:00 182 Гуля Сейсембаева Алматы становится центром исследований и инноваций. Этому способствует поиск новых эффективных научных и опытно-конструкторских проектов. Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан по заказу акимата Алматы изучила порядка 50 научных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и комфорта в городе, и презентовала акиму города Ерболату Досаеву 11 наиболее перспективных и значимых. Особое внимание привлек проект строительства завода по производству компенсаторов реактивной мощности (Smart Invertor), вертикальных ветряных электрогенераторов (ВЭГ), мини-гидроэлектростанций (ГЭС) недалеко от Алматы. Автор этого инновационного проекта, направленного на предотвращение дефицита электроэнергии, представил его иностранным инвесторам и договорился о получении финансовой поддержки от них. Важно отметить, что этот завод должен стать отечественным продуктом и будет построен на казахстанской земле. Ерболат Досаев встретился с автором проекта и дал положительную оценку инициативе. Цифровая копия транспортной системы города Sergek Digital Twin – еще один интересный проект, который поможет собрать информацию о транспорте и пешеходах и создать интеллектуальный программный комплекс. Проект позволит полноценно обрабатывать информацию, не мешая работе полицейской системы, и это дает новые возможности для повышения безопасности и улучшения транспортной системы города. Еще одна инициатива, поддержанная акиматом города, – «Повышение безопасности дорожного движения с использованием передовых международных программ оценки рисков». Авторы проекта подчеркнули необходимость внедрения программы QazRAP, адаптированной по международной программе iRAP, которая оценивает качество дорог. Этот проект направлен на проведение исследований в области безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и предотвращение человеческих жертв на дорогах. Разработка интеллектуальных систем управления становится актуальной задачей в этой области. Все проекты, отобранные акиматом совместно с Национальной академией наук РК при Президенте РК, обладают опытными образцами, современным оборудованием и лабораториями, а также цифровыми передвижными лабораториями, что делает их готовыми к коммерциализации. Любой из этих проектов имеет потенциал для создания благоприятной среды и развития научной сферы. Ерболат Досаев отметил, что он готов поддержать несколько проектов. Если такие инициативы проявят руководители других регионов, то это, несомненно, станет позитивным событием для отечественной науки. #город #Алматы #развитие #инновации #наука #проекты #исследования