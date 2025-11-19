Наука для возрождения зеленого фонда Алматы Мнения 19 ноября 2025 г. 3:00 126 Талгат Кертешов, руководитель проекта, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Под руководством Национальной академии наук реализуется проект по научному обеспечению озеленения города Одним из ключевых приоритетов Программы развития города Алматы на среднесрочную перспективу является создание благоприятной окружающей среды, включающей чистый воздух, чистые реки и развитие зеленого фонда. Оценка уровня обеспеченности городского населения зелеными насаждениями – это один из ключевых индикаторов качества городской среды, экологического благополучия и комфорта проживания. В странах Евросоюза в качестве нормы озеленения городов принято 25 м²⁄чел., а согласно рекомендациям ООН, в среднем на каждого горожанина должно приходиться 50 м² зеленых насаждений внутри города и 300 м² в пригороде (зеленой зоне). В соответствии с государственными градостроительными нормативами Республики Казахстан необходимый расчетный показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования на одного жителя должен быть не менее 10 м² для зон жилой застройки. В то же время показатель обеспеченности зелеными насаждениями на одного жителя Алмалинского района г. Алматы составляет 3 м²⁄чел. Такой показатель является критически низким и находится значительно ниже установленного национального стандарта. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой нагрузке на существующую зеленую инфраструктуру Алмалинского района. Следует отметить, что обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования по районам города Алматы в целом неравномерна (в среднем по городу – 5,5 м²⁄чел.). Поэтому есть необходимость в проведении системного анализа и планирования развития зеленого фонда с учетом данной диспропорции в обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования. В связи с этим президент Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев выступил с инициативой о необходимости решения критических проблем городского озеленения на научной основе. Ключевые аспекты данной инициативы включали прикладную направленность (фокус на решении конкретных практических задач, а не на общих теоретических исследованиях), практическую применямость (разработка новых методик для качественного учета и реальной оценки состояния зеленых насаждений), инновации на основе полученных научных результатов (применение методов дистанционного зондирования Земли и программных ГИС-приложений), комплексность решения задач (вовлечение различных заинтересованных государственных структур и организаций в области градостроительства и архитектуры, дендрологии и биологии, учета и оценки санитарного состояния зеленых насаждений и др.). Внесенные руководством Национальной академии наук обоснованные предложения были поддержаны со стороны тогдашнего акима города Алматы Ерболата Досаева. Непосредственными исполнителями данного проекта являются ученые, докторанты, магистранты Казахского национального аграрного исследовательского университета, ученые Казахского НИИ лесного хозяйства и агромелиорации им. А. Букейхана (Алматинский филиал), Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, специалисты РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан» и ТОО «Eco Almaty». Предварительно в июне 2025 года были организованы курсы повышения квалификации – «Дендрология, лесная таксация, лесная энтомология, лесная фитопатология и основы ДЗЗ» и коллективная тренировка экспертов-таксаторов в условиях рощи Баума. Исполнителями проекта был проведен анализ состояния древесно-кустарниковых насаждений города Алматы на основе данных спутниковых снимков Sentinel-2 с использованием индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) и карты земельного покрова WorldCover Европейского космического агентства. Выполнена статистическая оценка путем определения площади и процента покрытия зелеными насаждениями по районам. Выявлены районы с наибольшим и наименьшим уровнем озеленения: наибольшие значения NDVI характерны для южной части города (Медеуский, Наурызбайский и Бостандыкский районы); в центральных и западных районах (Ауэзовский, Алмалинский и Жетысуский) наблюдается мозаичное распределение зеленых насаждений – локальные парки и дворовые территории; северные районы (Алатауский и Турксибский) имеют низкие значения NDVI, что свидетельствует о недостатке зеленых насаждений. Разработана квартальная сеть и подготовлены данные для мобильного приложения QField. В программном обеспечении QGIS созданы и добавлены необходимые картографические слои, включая квартальные просеки, номера кварталов, подложки OpenStreetMap и Google Hybrid. Осуществлена настройка визуальных стилей для линейных и точечных объектов с целью обеспечения наглядности и облегчения ориентирования таксаторов в полевых условиях. С помощью модуля QField осуществлены подготовка и упаковка рабочего проекта, содержащего все необходимые векторные слои и атрибутивные таблицы. Модуль загружается на мобильное устройство таксатора, обеспечивая возможность сбора привязанных геоданных в полевых условиях с использованием встроенного GPS-приемника. В настоящее время завершены инвентаризационные работы в Алмалинском районе, на стадии завершения по Алатаускому и продолжаются на территории Турксибского района. В текущем году планируется закончить таксационные работы в этих районах города. В каждом квартале таксаторами проводится подеревный учет по следующим параметрам: категория и вид насаждений, возраст, высота и диаметр на уровне груди, диаметр кроны, общее санитарное состояние, наличие вредителей и болезней, рекомендуемые хозяйственные мероприятия для каждого дерева. Санитарное состояние деревьев оценивается по комплексу факторов, включая наследственные особенности и условия внешней среды. По качественным характеристикам деревьев выделена следующая градация оценки: «здоровые», «ослабленные», «усыхающие», «сухостойные» и «аварийные». Для категории деревьев с оценкой «ослабленные» и «усыхающие» проводится дополнительный анализ с применением резистографа и томографа. Развитие зеленых насаждений общего пользования включает в себя создание новых и реконструкцию существующих парков, скверов, бульваров и садов. Это достигается через грамотное проектирование, создание комфортной и экологически благополучной среды, а также поддержание их состояния путем ухода за растениями и другие виды работ по их содержанию. В рамках проекта определены идентификационные характеристики озеленяемых объектов. Согласно действующему Генеральному плану города Алматы, основными озелененными объектами, включаемыми в Дендрологический план, являются рекреационные зоны с индексом типа (Р-1) – зеленые насаждения общего пользования, охватывающие парки, скверы, бульвары, активно используемые населением для отдыха; (Р-2) – зоны кратковременного отдыха на территории парков, рощ и лесопарков для организации отдыха населения; (Р-3) – зоны открытых пространств, охватывающие реки, водоемы, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха. При этом необходимо сосредоточить усилия на создание зеленых насаждений общего пользования в районах с низким количеством рекреационных зон (Алатауский, Турксибский, Жетысуский, Ауэзовский районы). В них очень актуально создание не только новых парков, скверов, бульваров, но и озеленение придомовых и внутриквартальных территорий путем посадки деревьев и кустарников, создания газонов и цветников. В целом применяемая в рамках проекта схема инвентаризации зеленых насаждений с внедрением методов ДЗЗ позволит заложить основу для формирования эффективной системы мониторинга за состоянием зеленых насаждений и оптимизировать мероприятия по сохранению имеющегося зеленого фонда. Реализация результатов инвентаризации и оценки зеленых насаждений в городском реестре упростит публикацию имеющихся баз данных, что обеспечит участие общественности в решении проблем содержания зеленых насаждений и озеленения территории города. Полученные данные при инвентаризации, результаты оценки текущего состояния зеленых насаждений, запланированные мероприятия для их поддержания и улучшения положения (обрезка, полив, подкормка и др.), а также проекты по озеленению будут обобщены и приведены в виде специального Плана управления. Этот документ среднесрочного планирования необходим для улучшения экологической обстановки и создания комфортной городской среды. #Алматы #озеленение #зеленый фонд