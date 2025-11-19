Одним из ключевых прио­ритетов Программы развития города Алматы на среднесрочную перспективу является создание благоприятной окружающей среды, включающей чистый воздух, чистые реки и развитие зеленого фонда.

Оценка уровня обеспеченности городского населения зелеными насаждениями – это один из ключевых индикаторов качества городской среды, экологического благополучия и комфорта проживания. В странах Евросоюза в качестве нормы озеленения городов принято 25 м²⁄чел., а согласно рекомендациям ООН, в среднем на каждого горожанина должно приходиться 50 м² зеленых насаж­дений внутри города и 300 м² в пригороде (зеленой зоне).

В соответствии с государственными градостроительными нормативами Республики Казахстан необходимый расчетный показатель обеспеченности территория­ми зеленых насаждений общего пользования на одного жителя должен быть не менее 10 м² для зон жилой застройки. В то же время показатель обеспеченнос­ти зелеными насаждениями на одного жителя Алмалинского района г. Алматы составляет 3 м²⁄чел. Такой показатель является критически низким и находится значительно ниже установленного национального стандарта. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой нагрузке на существующую зеленую инфраструктуру Алмалинского района.

Следует отметить, что обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования по районам города Алматы в целом неравномерна (в среднем по городу – 5,5 м²⁄чел.). Поэтому есть необходимость в проведении системного анализа и планирования развития зеленого фонда с учетом данной диспропорции в обеспеченности зелеными насаж­дениями общего пользования.

В связи с этим президент Нацио­нальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Ахылбек Куришбаев выступил с инициативой о необходимости решения критических проблем городского озеленения на научной основе. Ключевые аспекты данной инициативы включали прикладную направленность (фокус на решении конкретных практических задач, а не на общих теоретических исследованиях), практическую применямость (разработка новых методик для качественного учета и реальной оценки состояния зеленых насаж­дений), инновации на основе полученных научных результатов (применение методов дистанционного зондирования Земли и программных ГИС-приложений), комплексность решения задач (вовлечение различных заинтересованных государственных структур и организаций в области градостроительства и архитектуры, дендрологии и биологии, учета и оценки санитарного состояния зеленых насаждений и др.).

Внесенные руководством Нацио­нальной академии наук обоснованные предложения были поддержаны со стороны тогдашнего акима города Алматы Ерболата Досаева. Непосредственными исполнителями данного проекта являются ученые, докторанты, магистранты Казахского нацио­нального аграрного исследовательского университета, ученые Казахского НИИ лесного хозяйства и агромелиорации им. А. Букейхана (Алматинский филиал), Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, специалисты РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан» и ТОО «Eco Almaty».

Предварительно в июне 2025 года были организованы курсы повышения квалификации – «Дендрология, лесная таксация, лесная энтомология, лесная фитопатология и основы ДЗЗ» и коллективная тренировка экспертов-таксаторов в условиях рощи Баума. Исполнителями проекта был проведен анализ состояния древесно-кус­тарниковых насаждений города Алма­ты на основе данных спутниковых снимков Sentinel-2 с использованием индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) и карты земельного покрова WorldCover Европейского космического агентства. Выполнена статистическая оценка путем определения площади и процента покрытия зелеными насаждениями по районам.

Выявлены районы с наибольшим и наименьшим уровнем озеленения: наибольшие значения NDVI характерны для южной части города (Медеуский, Наурызбайский и Бостандыкский районы); в центральных и западных районах (Ауэзовский, Алмалинский и Жетысуский) наблюдается мозаичное распределение зеленых насаждений – локальные парки и дворовые территории; северные районы (Алатауский и Турксибский) имеют низкие значения NDVI, что свидетельствует о недостатке зеленых насаждений.

Разработана квартальная сеть и подготовлены данные для мобильного приложения QField. В программном обеспечении QGIS созданы и добавлены необходимые картографические слои, включая квартальные просеки, номера кварталов, подложки OpenStreetMap и Google Hybrid. Осуществлена настройка визуальных стилей для линейных и точечных объектов с целью обеспечения наглядности и облегчения ориентирования таксаторов в полевых условиях. С помощью модуля QField осуществлены подготовка и упаковка рабочего проекта, содержащего все необходимые векторные слои и атрибутивные таблицы. Модуль загружается на мобильное устройство таксатора, обеспечивая возможность сбора привязанных геоданных в полевых условиях с использованием встроенного GPS-приемника.

В настоящее время завершены инвентаризационные работы в Алмалинском районе, на стадии завершения по Алатаускому и продолжаются на территории Турксибского района. В текущем году планируется закончить таксационные работы в этих районах города. В каждом квартале таксаторами проводится подеревный учет по следующим параметрам: категория и вид насаждений, возраст, высота и диаметр на уровне груди, диаметр кроны, общее санитарное состояние, наличие вредителей и болезней, рекомендуемые хозяйственные мероприятия для каждого дерева.

Санитарное состояние деревьев оценивается по комплексу факторов, включая наследственные особенности и условия внешней среды. По качественным характеристикам деревьев выделена следующая градация оценки: «здоровые», «ослабленные», «усыхающие», «сухостойные» и «аварийные». Для категории деревьев с оценкой «ослабленные» и «усыхающие» проводится дополнительный анализ с применением резистографа и томографа.

Развитие зеленых насаждений общего пользования включает в себя создание новых и реконструкцию существующих парков, скверов, бульваров и садов. Это достигается через грамотное проектирование, создание комфортной и экологически благополучной среды, а также поддержание их состояния путем ухода за растениями и другие виды работ по их содержанию.

В рамках проекта определены идентификационные характеристики озеленяемых объектов. Согласно действующему Генеральному плану города Алматы, основными озелененными объек­тами, включаемыми в Денд­рологический план, являются рекреационные зоны с индексом типа (Р-1) – зеленые насаждения общего пользования, охватываю­щие парки, скверы, бульвары, активно используемые населением для отдыха; (Р-2) – зоны кратковременного отдыха на территории парков, рощ и лесопарков для организации отдыха населения; (Р-3) – зоны открытых пространств, охватывающие реки, водоемы, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.

При этом необходимо сосредоточить усилия на создание зеленых насаждений общего пользования в районах с низким количеством рекреационных зон (Алатауский, Турксибский, Жетысуский, Ауэзовский районы). В них очень актуально создание не только новых парков, скверов, бульваров, но и озеленение придомовых и внутриквартальных территорий путем посадки деревьев и кустарников, создания газонов и цветников.

В целом применяемая в рамках проекта схема инвентаризации зеленых насаждений с внедрением методов ДЗЗ позволит заложить основу для формирования эффективной системы мониторинга за состоянием зеленых насаждений и оптимизировать мероприятия по сохранению имеющегося зеленого фонда. Реализация результатов инвентаризации и оценки зеленых насаждений в городском реестре упростит публикацию имеющихся баз данных, что обеспечит участие общественности в решении проблем содержания зеленых насаждений и озеленения территории города.

Полученные данные при инвентаризации, результаты оценки текущего состояния зеленых насаждений, запланированные мероприятия для их поддержания и улучшения положения (обрезка, полив, подкормка и др.), а также проекты по озеленению будут обобщены и приведены в виде специального Плана управления. Этот документ среднесрочного планирования необходим для улучшения экологической обстановки и создания комфортной городской среды.