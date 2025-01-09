Наука должна служить во благо общества

Сейчас стипендиат программы «Болашақ» работает заведующим лабораторией тонкого органического синтеза Satbayev University.

А в начале своего пути наш герой окончил химический факультет Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова. Ербол Сагатов всегда имел интерес к синтезированию и производству органической продукции и лекарственных препаратов. И даже когда учился в Великобритании, был твердо настроен на то, что вернется домой и вплотную займется наукой.

Результаты двухлетней работы Ербола Сагатова налицо. Благодаря поддержке руководства вуза ему удалось обучить студентов, разработать собственный технологический процесс и даже наладить производство продукции бытовой химии на основе рас­тительного сырья. Это жидкое, детское, антиаллергенное мыло, автошампуни, кондиционеры для белья, средство для мытья посуды. Команда работает и в направлении маркетинга. Планируется покрыть потребности нескольких целевых аудиторий в сфере образования и здравоохранения за счет качест­ва и доступной цены. Сегодня они выпускают до 1 200 литров продукции в день, а в планах – масштабирование проекта.

Не секрет, что специалисты в области органической химии востребованы во всем мире, и неудивительно, что молодому ученому постоянно приходят предложения о работе за границей. Однако ему интереснее создавать, учить и развивать новые проекты, чем быть просто наемным работником. Возможность трудиться в исследовательском университете и внедрять свои разработки в повседневную жизнь привлекает его больше, чем высокая зарплата.

Ученый убежден, что наука должна приносить реальную пользу, а не существовать ради теоретических исследований и журнальных статей. Хотя их молодой ученый, конечно же, тоже пишет. Он является автором четырех публикаций в рейтинговых академических журналах, которые имеют высокий inpact factor, большое количество цитирований в базе Scopus и Google Scholar, а его индекс Хирша равен 4.

Отвечая на вопрос о своих научных интересах, собеседник отметил, что в Великобритании занимался исследованиями в области синтетической органи­ческой химии именно по направлению «синтез и производство лекарственных препаратов» с помощью современных технологий, таких как проточ­ная химия и механохимия. В лаборатории они начали работу в сфере бытовой химии, так как здесь можно было довольно быстро добиться результатов. Кроме того, студенты сразу имели возможность получить практические навыки.

– Государство вложило много средств в мое образование, и я чувствую свой долг перед Родиной, – рассуждает Ербол. – Мне очень нравится моя работа. В качестве заведующего лабораторией я сам набираю студентов, создавая команду единомышленников. Может, это громко звучит, но я основываю свою школу. Мне интересно вкладывать в них знания, видеть их горящие глаза и вместе реализовывать наши проекты.

Ученый отмечает, что как рядовой покупатель он видит на наших прилавках большой ассортимент бытовой продукции импортного производства и удивляется ее высокой стоимости. Будучи специалистом по органической химии, всегда читает информацию о продукции и может оценить ее состав и качество. Увы, часто на этикетках «органической» продукции присутствуют консерванты не природного происхождения или продукты нефтепереработки. И тогда он подумал: почему бы не разработать собственные продукты с высоким качеством и по доступной цене?

Загоревшись идеей, ученый вдохновил и свою команду. Был разработан свой технологи­ческий процесс на основе только растительного сырья из Индонезии и Китая. Пока пластиковые упаковки закупают, но в будущем планируется производить их из переработанных отходов. Университет поддержал стартап, и полтора года назад проект был реализован, теперь их продукцией пользуется весь вуз.

Важное значение в работе имеет современная лаборатория, оснащенная по международным стандартам оборудованием для органического синтеза, анализа и контроля качества. Это позволяет проводить исследования на междисциплинарном уровне, решать задачи на стыке химии, биологии и инженерии. Отдельная комната в ней предназначена для хранения реактивов, есть вытяжные шкафы, необходимые реактивы и приборы.

В начале следующего года ­команда планирует приступить к синтезу и производству лекарственных препаратов – дженериков. Помогут в этом современные технологии – проточная химия и механохимия, как раз то, чему он учился и над чем работал в Великобритании.

...А по вечерам Ербол ­Сагатов и его команда изу­чают академический английский язык и совершенствуют знания в органической химии. Так наставник помогает студентам подготовиться к поступлению в вузы по программе «Болашақ». Неудивительно, что студенты искренне увлечены учебой и работой.

– С удовольствием работаю с ребятами, ведь это моя цель и миссия, ради которой я учился и работал в Великобритании: получить знания, понять, как все устроено, вернуться и передавать знания молодому поколению. Ребятам от 17 до 22 лет, и они уже видят результаты своего труда. Мы разработали технологию, создали продукт, внедрили его в производство. Всегда говорю студентам, что они пришли получать знания и развиваться, а не за оценками. Я показываю им, как применить знания на практике. Мне нравится химия тем, что это прикладная наука: в лаборатории можно провести эксперимент и увидеть результат, – говорит Ербол Сагатов.

Занимается молодой ученый и профориентацией. В лабораторию приходят школьники, увлекающиеся химией. И он рассказывает им о том, какая это интересная, полезная и перспективная для общества профессия.

К примеру, бытовая химия – это постоянная статья расходов каждого домохозяйства и предприятия. Производство собственной продукции и покупка казах­станских товаров имеет положительный эффект для экономики страны. Кстати, представителям креативной индустрии стоит обратить на это внимание, создавать убедительные рекламные слоганы, призываю­щие потребителей поддерживать отечественную продукцию.