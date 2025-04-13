На мероприятии Председатель Совета директоров Казахского национального женского педагогического университета, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук Омархан Нуртаевич Оксикбаев и Председатель Правления – Ректор университета Гулмира Канай поздравили научное сообщество с профессиональным праздником.

«Учёные – это люди, стоящие на вершине инноваций, прогресса и обновления в мире. Именно учёные открывают новые горизонты, способствуют развитию страны, способствуют появлению новых технологий. Казахский национальный женский педагогический университет можно по праву назвать кузницей учёных. Ведь в этом вузе представители разных научных направлений посвятили свою жизнь науке. Они направляют свои усилия на развитие науки. Совет директоров и руководство университета также прилагают большие усилия в этой сфере. Сегодня в стенах университета открыты современные лаборатории, созданы большие возможности для проведения научных исследований. Я уверен, что наши учёные оправдают возложенные на них надежды и внесут весомый вклад в развитие страны», — сказал Председатель Совета директоров Омархан Оксикбаев.

В рамках мероприятия были представлены научные достижения университета, студенты продемонстрировали научные эксперименты и выставку научных работ. Также лучшие учёные, внёсшие значительный вклад в науку, были награждены Почётными грамотами Министерства науки и высшего образования, нагрудными знаками за вклад в развитие университета, нагрудным знаком имени Ахмета Байтурсынова, почётными дипломами «Отличник науки», а также Благодарственными письмами Министерства науки и высшего образования.

Почётным гостем научного мероприятия стал доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, профессор, вице-президент Национальной академии наук РК Аскар Серкулович Жумадильдаев. Он подчеркнул, что развитие науки имеет важнейшее значение для будущего страны, и выразил большую уверенность в инициативах молодых учёных. Профессор высоко оценил студенческие научные проекты, особо отметив их стремление и интерес к науке.

«Сегодняшний день имеет огромное значение. Я рад видеть, что в стенах университета реализуются значимые проекты. Ознакомился с научными проектами студентов в рамках мероприятия. Их стремление к науке радует меня. Надеюсь, что в будущем Национальная академия наук и Казахский национальный женский педагогический университет будут тесно сотрудничать. Пусть казахстанская наука процветает! Поздравляю с праздником!» — сказал Аскар Жумадильдаев.

Это мероприятие стало ярким проявлением уважения и признательности учёным, внёсшим большой вклад в развитие науки и образования. Руководство университета выразило готовность и в дальнейшем воспитывать специалистов, которые через научные исследования и новые идеи будут вносить вклад в процветание страны.