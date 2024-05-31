Наука – на службе. И на службе у науки

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Лаура Тусупбекова

Сенат на пленарном заседании одобрил в первом чтении Закон «О науке и технологической политике»

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон призван вывести сферу на новые рельсы, согласно общемировым тенденциям. Однако сенаторы настаивают на сохранении консервативности сферы. В частности, говорят они, Национальная академия наук должна обрести свой прежний статус образца научной мысли страны. Документом будут соз­даны благоприятные условия по внедрению результатов научных достижений в конкурентоспособность страны и определены основные направления и принципы развития науки, механизмы государственной поддержки субъектов научной деятельности.

Решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности, межотраслевая координация научной, научно-технической и инновационной деятельности, создание условий в подготовке научных кадров, реализации гарантий социальной защищенности научного работника и внедрение корпоративного управления – также в зоне ответственности закона.

Закон определяет основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций и меры содействия людям и организациям, осуществляющим научную деятельность по коммерциализации результатов этой деятельности. Государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности в законе тоже прописаны.

Им также определяются компетенции государственных органов в области научной и научно-технической деятельности и закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрение новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.

В целях совершенствования системы коммерциализации науки и привлечения информационных, образовательных, финансовых ресурсов особое внимание уделяется бизнес-акселерации, технологическому бизнес-инкубированию, а Фонд науки наделяется полномочием по оказанию организационного и правового содействия участникам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование.

Как показывает мировой опыт, программы бизнес-инкубирования и акселерации создают благоприятную среду для стартапов, способствующих развитию инновации. Однако для привлечения частного сектора к инновации необходимо стимулировать и поощрять отечественные компании.

В связи с этим сенатор Ернур Айткенов поинтересовался, какие меры принимает государство для стимулирования частного бизнеса к инновациям и есть ли механизм поддержки отечественных компаний, которые активно внедряют инновации в промышленность.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подтвердил, что в рассматриваемом законе как раз предусмотрен пакет механизмов поддержки отечественных компаний. Ключевой механизм – налоговые супервычеты. Этот механизм, отметил министр, применяется в ряде инновационных стран, когда частные компании, которые инвестируют в наукоемкое производство, в повышение добавленной стоимости своего производства, в инновационные продукты, получают налоговые преференции, так называемые супервычеты.

– Огромная поддержка Минфина в данном вопросе нам оказана, впервые такой механизм будет внедрен. То есть если частная компания в партнерстве с НИИ создает какое-то инновационное производство, то ей предоставляется 100% супервычетов и еще сверху 50% как дополнительная мотивация. Например, в Японии, Израиле, Финляндии такие супервычеты достигают в среднем 250–300%, но мы начинаем со 150%. Мы активно переформатируем Фонд науки, которому даются функции венчурного фонда, и это даст возможность легально наполнять его средствами венчурных и инвестиционных фондов, казахстанских и зарубежных. То есть применять зарекомендовавшие себя методы венчурного инвестирования в большую науку, – пояснил глава Миннауки.

В свою очередь спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул важность обеспечения самостоятельности Национальной академии наук. Он отметил, что Глава государства поставил конкретные задачи по активизации работы академии и подчеркнул необходимость их комплексной реализации, отметив, что при этом очень важно обеспечить самостоятельность Академии наук.

– Национальная академия наук – самостоятельная организация. Она не должна быть одним из департаментов Министерства науки и высшего образования. Академия – это место, где открыто высказываются мнения о науке, будущем страны и экономике государства, ведутся различные дис­куссии. Поэтому, если мы хотим развивать данную организацию в соответствии с мировыми стандартами, мы должны обеспечить ее самостоятельность. Академия должна обладать компетенциями и статусом, предусмотренными законом. Поэтому считаем необходимым и дальше развивать соответствующую правовую базу, – сказал спикер Сената.

Согласно повестке, сенаторы также приняли инициированный группой депутатов Закон «О произ­водстве и обороте органической продукции» с сопутствующими поправками. Документ направлен на формирование и развитие внутреннего рынка органической продукции, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

Законом предусмотрены основные условия перехода к произ­водству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту, а также введена система учета и надзора за органической продукцией. В частности, предус­мотрена ее маркировка при наличии сертификата соответствия. Вместе с тем в целях развития органического сельского хозяйства как востребованного направления в агропромышленном комплексе закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

– Законы разработаны с целью развития рынка органической продукции в стране. Данные законы определяют ее правовые, экономические и социальные основы производства и оборота. Кроме того, в рамках поправок предусмотрены меры государственного регулирования рынка и стимулирования производителей. В целом одобренные законы будут способствовать повышению качества органической продукции и конкурентоспособности отечественных производителей, – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев и поблагодарил депутатов, иницииро­вавших закон.

К исходу заседания депутаты рассмотрели вопрос об освобож­дении Талгата Ибрашева от долж­ности судьи Верховного суда и озвучили депутатские запросы.

#Сенат #закон #заседание #наука

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