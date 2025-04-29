Наука требует системного управления Наука 29 апреля 2025 г. 7:30 2 Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук при Президенте РК Это позволит рациональнее использовать ее ресурсы, а результаты исследований принесут больше пользы фото из архива "КП" При обсуждении науки как одного из ключевых общественных институтов регулярно применяется термин «система». Он подразумевает вопросы управления, подготовки научных кадров, финансирования и другие. Такой подход обоснован, но он открывает и дополнительные перспективы на то, что нужно сделать в Казахстане для повышения отдачи от вкладываемых ресурсов и превращения науки в действенный фактор развития. В целом в современной системе науки Казахстана есть все необходимые базовые элементы. Например, сформировано правовое поле и действует институт научно-технической экспертизы. Развивается бизнес, который готов потреблять качественную, конкурентоспособную научно-техническую продукцию и настроен на рост за счет инноваций. Сформированы источники финансирования науки: Министерство науки и высшего образования, отраслевые органы и Фонд науки. Выполняются исследования, финансируемые бизнесом, но их доля еще невелика. Начиная с прошлого года местные исполнительные органы получили полномочия по финансированию научных исследований для развития регионов, что, как ожидается, дополнительно расширит доступ ученых к ресурсам. Самое важное – есть ученые, представляющие широкий спектр дисциплин, многие из которых имеют международный опыт. Активно осуществляется подготовка научных кадров, присваиваются научные степени и звания. Наконец, если посмотреть на элементы отечественной системы науки с позиции зарубежного опыта, то и здесь Казахстан не сильно отличается от развитых стран, научно-техническое развитие которых традиционно считается успешным. Но почему в таком случае полезность науки в Казахстане оставляет желать лучшего? Отчего же мало кто слышал о последних достижениях казахстанской науки, и еще меньше тех, кто ощущает их в каждодневной жизни? На наш взгляд, одна из основных причин в том, что набор элементов – это еще не система. Для этого необходимы четко сформулированная глобальная цель и реальные взаимосвязи между элементами, которые прочно свяжут их в единое целое. Например, в одобренной недавно стратегии развития Национальной академии наук при Президенте РК нами в качестве глобальной цели определен тезис – приносить пользу от науки для экономики и общества. В качестве плоскостей для определения полезности мы установили решение важных для граждан проблем, сохранение окружающей среды, расширение существующей базы знаний и повышение эффективности использования ресурсов. Теперь в контексте глобальной цели мы рассматриваем все ключевые решения: начиная от избрания действительных членов и заканчивая стратегическими научными инициативами и международными проектами. Такая же глобальная цель должна появиться у системы науки в Казахстане. Далее, чтобы цель системы науки не осталась пустой декларацией, она должна найти отражение в приоритетах развития науки. На их основе будут распределяться ресурсы, на достижение которых ориентированы все остальные элементы системы. Сегодня приоритетные направления науки – это классификация научных направлений, которая не позволяет отделять важное от менее важного, первостепенное от менее срочного. Существующие приоритеты науки позволяют тратить ресурсы, но не ориентируют их расходование на конкретный результат. Нужно ли говорить, что при таком подходе потребность в ресурсах будет безграничной, а отдача от них – сомнительной? В качестве альтернативы академия предложила структуру приоритетов, основанную на четырех уровнях задач, из которых понятно, что конкретно, с какой целью и для каких потребителей должна произвести система науки. Озвученные Главой государства на последнем заседании Национального курултая приоритетные направления развития Казахстана прекрасно интегрируются в предложенную академией структуру, тем самым становясь руководством к действию для всей системы казахстанской науки. Министерство науки и высшего образования в целом поддержало предложенную академией структуру, и она будет учтена при планировании приоритетов на следующие периоды. В свою очередь, чтобы приоритеты реализовывались в осязаемые результаты, нужно определить конкретные задачи, на решение которых будут направлены ресурсы системы науки. С прошлого года совместно с Корейским институтом научно-технической оценки и планирования (KISTEP) мы провели более 30 форсайтных сессий по основным отраслям экономики Казахстана и определили 200 конкретных научно-технических задач, требующих участия ученых. Теперь мы работаем над тем, чтобы эти задачи легли в основу технических заданий по программно-целевому финансированию, параллельно закрепляя разработанный механизм определения потребностей в научных исследованиях в оперативный и непрерывный процесс. Если говорить о взаимосвязях между элементами системы науки, то в их основе лежит качественная и оперативная информация. К сожалению, здесь тоже есть проблемы. Кроме стандартного набора агрегированных показателей, характеризующих состояние науки в целом, которые представляют ограниченную ценность для детального анализа, другой доступной информации нет. Ценность имеющейся информации незначительная, поэтому она не связывает элементы системы и не способствует принятию рациональных решений. Что делает академия? Во-первых, мы интегрировали всю имеющуюся информацию в единый массив, проанализировали ее с точки зрения полноты данных и расширили, насколько возможно, спектр доступных показателей и инструменты сбора первичных данных. В 2024 году академия выполнила несколько пилотных исследований на основе научно обоснованных методов сбора и анализа информации, результаты которых опубликованы на нашем сайте. Во-вторых, мы значительно расширили использование данных для подготовки Национального доклада о науке и других предложений, с которыми выступает академия. Наконец, мы разработали дизайн информационной системы ситуационно-предиктивной аналитики, которая позволит непрерывно собирать и анализировать информацию, оказывая поддержку принятию решений по вопросам развития науки на всех уровнях. Мы ожидаем, что это ляжет в основу создания потоковой информационной системы сбора и анализа информации. Хочу подчеркнуть, что когда в Казахстане говорится о наличии спроса на научные результаты со стороны бизнеса, общества или государства, то речь чаще всего идет о потребностях, основанных на предположении. Спрос отличается от потребности тем, что он формируется на основе большого числа схожих потребностей и организован по потребителям и другим параметрам. В связи с этом форсайт, о котором я говорил выше, это не только метод определения приоритетов, но и инструмент для трансформации разрозненных, явных и неявных потребностей в структурированный спрос путем их выявления, группировки и описания на основе известной информации. Все перечисленное выше – объединяющая систему науки глобальная цель, правильно организованные приоритеты, конкретные задачи для научных исследований и налаженные потоки информации. Это необходимые атрибуты, без которых ее разрозненные элементы связать невозможно. С точки зрения зарубежного опыта это элементы системы науки, которые в развитых странах есть, а в Казахстане пока отсутствуют. В результате имеющая общую цель система науки повысит свои возможности по решению вопросов ученых, государства, бизнеса и общества, а каждый из ее элементов будет стремиться к оптимальности своей деятельности на основе рациональных решений. #система #управление #наука