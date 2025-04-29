При обсуждении науки как одного из ключевых общественных институтов регулярно применяется термин «система». Он подразумевает вопросы управления, подготовки научных кадров, финансирования и другие. Такой подход обоснован, но он открывает и дополнительные перспективы на то, что нужно сделать в Казах­стане для повышения отдачи от вкладываемых ресурсов и превращения науки в действенный фактор развития.

В целом в современной системе науки Казахстана есть все необходимые базовые элементы. Например, сформировано правовое поле и действует институт научно-технической экспертизы. Развивается бизнес, который готов потреблять качественную, конкурентоспособную научно-техническую продукцию и настроен на рост за счет инноваций. Сформированы источники финансирования науки: Министерство науки и высшего образования, отраслевые органы­ и Фонд науки. Выполняются исследования, финансируемые бизнесом, но их доля еще невелика. Начиная с прошлого года местные исполнительные органы получили полномочия по финансированию научных исследований для развития регионов, что, как ожидается, дополнительно расширит доступ ученых к ресурсам.

Самое важное – есть ученые, представляющие широкий спектр дисциплин, многие из которых имеют международный опыт. Активно осуществляется­ подготовка научных кадров, прис­ваиваются научные степени и звания. Наконец, если посмот­реть на элементы отечественной системы науки с позиции зарубежного опыта, то и здесь Казахстан не сильно отличается от развитых стран, научно-техническое развитие которых традиционно считается успешным.

Но почему в таком случае полезность науки в Казахстане оставляет желать лучшего? Отчего же мало кто слышал о последних достижениях казахстанской науки, и еще меньше тех, кто ощущает их в каждо­дневной жизни?

На наш взгляд, одна из основных причин в том, что набор элементов – это еще не система. Для этого необходимы четко сформулированная глобальная цель и реальные взаимосвязи между элементами, которые прочно свяжут их в единое целое.

Например, в одобренной недавно стратегии развития Национальной академии наук при Президенте РК нами в качестве глобальной цели определен тезис – приносить пользу от науки для экономики и общества. В качестве плоскостей для определения полезности мы установили решение важных для граждан проблем, сохранение окружающей среды, расширение существующей базы знаний и повышение эффективности использования ресурсов. Теперь в контексте глобальной цели мы рассматриваем все ключевые решения: начиная от избрания действительных членов и заканчивая стратегическими научными инициативами и международными проектами. Такая же глобальная цель должна появиться у системы науки в Казахстане.

Далее, чтобы цель системы науки не осталась пустой дек­ларацией, она должна найти отражение в приоритетах развития науки. На их основе будут распределяться ресурсы, на дос­тижение которых ориентированы все остальные элементы системы. Сегодня приоритетные направления науки – это классификация научных направлений, которая не позволяет отделять важное от менее важного, первостепенное от менее срочного. Существующие приоритеты нау­ки позволяют тратить ресурсы, но не ориентируют их расходование на конкретный результат. Нужно ли говорить, что при таком подходе потребность в ресурсах будет безграничной, а отдача от них – сомнительной?

В качестве альтернативы академия предложила структуру приоритетов, основанную на четырех уровнях задач, из которых понятно, что конкретно, с какой целью и для каких пот­ребителей должна произвести система науки. Озвученные Главой государства на последнем заседании Национального курултая приоритетные направления развития Казахстана прекрасно интегрируются в предложенную академией структуру, тем самым становясь руководством к действию для всей системы казахстанской науки.

Министерство науки и высшего образования в целом поддержало предложенную академией структуру, и она будет учтена при планировании приоритетов на следующие периоды.

В свою очередь, чтобы прио­ритеты реализовывались в осязаемые результаты, нужно определить конкретные задачи, на решение которых будут направлены ресурсы системы науки. С прошлого года совместно с Корейским институтом научно-технической оценки и планирования (KISTEP) мы провели более 30 форсайтных сессий по основным отраслям экономики Казахстана и определили 200 конкретных научно-техничес­ких задач, требующих участия ученых. Теперь мы работаем над тем, чтобы эти задачи легли в основу технических заданий по программно-целевому финансированию, параллельно закрепляя разработанный механизм определения потребностей в научных исследованиях в оперативный и непрерывный процесс.

Если говорить о взаимосвязях между элементами системы науки, то в их основе лежит качественная и оперативная информация. К сожалению, здесь тоже есть проблемы. Кроме стандартного набора агрегированных показателей, характеризующих состояние науки в целом, которые представляют ограниченную ценность для детального анализа, другой дос­тупной информации нет. Ценность имеющейся информации незначительная, поэтому она не связывает элементы системы и не способствует принятию рациональных решений.

Что делает академия? Во-первых, мы интегрировали всю имею­щуюся информацию в единый массив, проанализировали ее с точки зрения полноты данных и расширили, насколько возможно, спектр доступных показателей и инструменты сбора первичных данных. В 2024 году академия выполнила несколько пилотных исследований на основе научно обоснованных методов сбора и анализа информации, результаты которых опубликованы на нашем сайте.

Во-вторых, мы значительно расширили использование данных для подготовки Национального доклада о науке и других предложений, с которыми выс­тупает академия. Наконец, мы разработали дизайн информационной системы ситуационно-предиктивной аналитики, которая позволит непрерывно собирать и анализировать информацию, оказывая поддержку принятию решений по вопросам развития науки на всех уровнях. Мы ожидаем, что это ляжет в основу создания потоковой информационной системы сбора и анализа информации.

Хочу подчеркнуть, что когда в Казахстане говорится о наличии спроса на научные результаты со стороны бизнеса, общества или государства, то речь чаще всего идет о потребностях, основанных на предположении. Спрос отличается от потребности тем, что он формируется на основе большого числа схожих потребностей и организован по потребителям и другим параметрам. В связи с этом форсайт, о котором я говорил выше, это не только метод определения прио­ритетов, но и инструмент для трансформации разрозненных, явных и неявных потребностей в структурированный спрос путем их выявления, группировки и описания на основе известной информации.

Все перечисленное выше – объединяющая систему науки глобальная цель, правильно организованные приоритеты, конкретные задачи для научных исследований и налаженные потоки информации. Это необходимые атрибуты, без которых ее разрозненные элементы связать невозможно. С точки зрения зарубежного опыта это элементы системы науки, которые в развитых странах есть, а в Казахстане пока отсутствуют.

В результате имеющая общую цель система науки повысит свои возможности по решению вопросов ученых, государства, бизнеса и общества, а каждый из ее элементов будет стремиться к оптимальности своей деятельности на основе рациональных решений.