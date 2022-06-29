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Навечно в строю
Елена Ульянкина

В Караганде открыли мемориальную доску гвардейцу Мадияру Кайсарову, погибшему во время январских событий в Кызылорде.

Мемориальную доску, увековечившую память о 19-летнем гвардейце Мадияре Кайсарове, разместили на стене дома № 16 в микрорайоне им. Мартбека Мамраева. Здесь герой жил до призыва в армию. Сюда он вернулся бы, если не погиб во время январских массовых беспорядков в Кызылорде. Карагандинец растолкал сослуживцев, чтобы они не попали под ехавший на них КамАЗ с протестантами, а сам не успел увернуться. Гвардеец получил серьезные травмы и скончался. Он посмертно награжден орденом «Айбын» III степени.

– Подвиг Мадияра – пример для всех нас, – сказал аким Караганды, выступая на церемонии открытия. – Сколько солдат стояли в строю, когда безопасность нашей страны оказалась под угрозой! Они, не жалея жизни и сил, сражались ради спокойствия нашей республики. Их благородное дело никогда не забудут.

В торжественном мероприятии участвовали депутаты, члены общественного совета, представители духовенства и военнослужащие регионального командования «Орталық» Национальной гвардии. Они возложили цветы к мемориальной доске.

Отец гвардейца-героя Оразалы Бейспеков поблагодарил собравшихся за поддержку.

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