Навредила засуха, а теперь – дожди…

Однако в этом году красивую панораму с тучными золотыми нивами и убирающими их комбайнами увидеть удастся далеко не во всяком зерносеющем районе. Сказался пресловутый погодный фактор: вегетационный период в некоторых регионах проходил на фоне засухи и отсутствия поливной воды, что отразилось на состоянии посевов.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, из всей имею­щейся в республике площади посевов зерновых в хорошем состоянии находится лишь 45,1% зернового клина. Остальная часть (46%) в удовлетворительном и 7,5% посевов пшеницы – в плохом.

При этом 181 тыс. га, или менее 1%, зерновых посевов погибли, преимущественно в Павлодарской области. Ко всему прочему в ход страды свой нежелательный вклад вносят зачастившие в последние дни августа – начале сентября дожди. Они, несомненно, порадовали бы хлеборобов жарким летом, когда наливался колос, но не сейчас, когда с неба практически беспрерывно льется вода, комбайны встали на вынуж­денный прикол…

Вот и в Коргалжынском районе Акмолинской области, где довелось побывать в эти дождливые дни, жизнь на полях замерла. Местным хозяйствам до начала непогоды удалось убрать 34 тыс. га зерновых, что составляет 20,4% от имеющихся нынче в районе 166,9 тыс. га хлебной нивы.

При этом валовой сбор составил 10 тыс. 893 тонны зерна, средняя урожайность – 3,2 центнера с гектара. Справедливости ради стоит сказать, что в число лидеров в регионе по показателю урожайности Коргалжынский район не входил и в прежние годы. Как говорят местные специалисты, тому есть веская причина – низкий балл бонитета, а по другому – плодородия местных полей.

– В этом году засуха была необычно жесткой, – говорит исполняющая обязанности руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства района Эльмира Джамбулова. – У нас выпало за весь июль, когда формируется колос, всего 4,7 миллиметра осадков. В то время как аналогичный среднеобластной показатель составил 21,8 миллиметра. То есть за лето в Коргалжынском районе в разрезе Акмолинской области выпало меньше всего осадков. Из-за небывалой жары у нас в земле даже образовались трещины.

По словам исполняющей обязанности руководителя отдела, нынче коргалжынские фермеры отсеялись в оптимальные сроки и дождались хороших зеленых всходов. Но их радость была недолгой: в самое время трубкования – формирования колоса злаковых, как уже было сказано выше, район накрыла изнуряющая жара при отсутствии дождей. В счет не берутся легкие накрапывания с неба, которые все же случались: их называли «шаңбасар», то есть способными лишь прибить накопившуюся пыль… Поэтому чуда не произошло, зерновые нынче слабенькие, и показатели урожайности ожидаемы.

В ходе подготовки этого мате­риа­ла довелось побывать на полевой производственной базе ТОО «Агрофирма «Жер-888», возглавляемой Абаем Медеубаевым. К слову, этот человек является продолжателем династии аграриев. Он рассказал, что окончил агрономический факультет сельскохозяйственного вуза, то есть серьезно готовил себя к работе на земле. Засеял нынче порядка 7 тыс. га зерновыми культурами, однако по известным причинам отдача полей оказалась низкой. Впрочем, так было и год назад, который также относился к засушливым.

Поэтому руководитель товарищества признался, что уже не первый год занимается поиском устойчивых к засухам сортов зерновых культур. Причем засеянные нынче три сорта были выведены не в Казахстане, а за рубежом. Несмотря на то что урожаи невысоки, фермер настроен на работу именно с этими сортами. При благополучном освое­нии их и получении стабильных урожаев намерен рекомендовать эти сорта другим фермерам.

Нынешняя осень, по словам Абая Медеубаева, будет посвящена основательной подготовке к предстоя­щему сезону, включая обработку земли. Посевы будут сопровождаться внесением удоб­рений и другими необходимыми операциями.

Это планы на год предстоящий, а в настоящий момент агрария волнует, кроме страды, еще целый ряд вопросов. Касаются они темы субсидий. Казалось бы, фермерами и чиновниками в ходе споров на эту тему было сломано достаточно копий, и всем все стало понятно, ан нет – вопросы остались…

– В течение 2022–2023 годов мы закупили семь единиц тракторов и прицепной техники, а также гербициды, – говорит Абай Медеубаев. – Поэтому можем рассчитывать на инвестиционные субсидии. Собрали весь необходимый пакет документов и сдали в уполномоченный орган. В настоящее время документы находятся в Акмолинском областном управлении сельского хозяйства, которое рассматривает заявки и далее принимает решения по субсидиям. Нам сказали, что заявка включена в так называемый лист ожидания. Однако ожидание неоправданно затянулось. На наши обращения в управлении отвечают, что, мол, не хватает людей для обработки документов…

По словам фермера, в общей сложности ему полагается около 70 млн тенге субсидий. Деньги нужны, что называется, здесь и сейчас: подошло время рассчитываться по обязательствам с кредитными организациями. А еще необходимо своевременно выплатить рабочим зарплату, закупить солярку и прочие расходные материалы.

– Сейчас тонна зерна в свободной продаже стоит 82–85 тысяч тенге, что, в общем-то, недорого. Однако фермеры вынуждены отдавать урожай по этой цене, ведь им нужно платить по счетам. Ситуацией пользуются трейдеры, которые скупают зерно. На этом фоне мне непонятна позиция национальной компании, осуществляющей государственный закуп зерна. Она не торопится объявлять ценовой тариф, который для хлеборобов крайне важен, ведь от него зависит конъюнктура всего отечественного зернового рынка. К сожалению, так происходит каждый раз, хотя, казалось бы, государство заинтересовано в финансовой устойчивости и развитии зерновых хозяйств, подобных нашему. Для нас очень важно, чтобы государственная тарифная планка по зерну объявлялась гораздо раньше существующих сроков.

По данным Министерства сельского хозяйства, для своевременного проведения уборочных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям нынче выделено 426 тыс. тонн льготного дизтоплива. С учетом всех расходов средняя цена для фермеров составляет 250 тенге за литр, что на 15% ниже рыночной стоимости.

К концу августа убрано 3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур страны, или 22,3% от всей имеющейся площади. При средней урожайности 10,2 центнера на круг намолочено 3,9 млн тонн зерна. Масличных собирается в среднем 7,1 центнера с гектара, убрано порядка 63,1 тыс. га. Картофеля собрано 613,2 тыс. тонн при урожайности 202 центнера с гектара. Аналогичный показатель по овощам – 227 центнеров с гектара, собрано около 1,8 млн тонн.

Общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ по линии АО «Национальная компания «Аграрная продовольст­венная контрактная корпорация» составила 140 млрд тенге. Компанией законтрактованы необходимые объемы поставок зерна, для чего было выделено 81,2 млрд тенге. В этом году произведен форвардный закуп зерна общим объемом 290 тыс. тонн.