​Навстречу святыне

Об этом было сказано на брифинге в СЦК с участием председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержана Нукежанова и первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Казахстана наиб муфтия Наурызбая Отпенова.

Путешествие к святыням состоится в период с 31 июля по 20 августа. Перевозку паломников в Королевство Саудовская Аравия будут осуществлять две авиакомпании – отечественная Scat и саудовская FlyNas. Первый рейс запланирован из городов Актау и Шымкента.

Также председатель Комитета по делам религий Ержан Нукежанов рассказал об основных мероприятих, проводимых министерством совместно с государственными органами и Духовным управлением мусульман Казахстана для качественной организации хаджа. В частности, о проведении в регионах вакцинации от инфекционных заболеваний, в том числе против менингита, для желающих совершить хадж.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Казахстан Наурызбай Отпенов отметил, что паломничество в Мекку является одним из пяти столпов ислама, одной из основ исламского поклонения.

По его словам, в стране проводятся семинары-тренинги по разъяснению цели и порядка совершения паломничества в 530 мечетях с районным, городским и областным статусом. Помогать паломникам будет хадж-миссия, в составе которой 12 человек, из них 8 представителей ДУМК во главе с наиб муфтием, представитель Комитета по делам религий МИОР и 3 врача.