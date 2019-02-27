Назарбаев поручил выделить дополнительные средства из Нацфонда на социальную сферу
Инга Селезнева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить дополнительные средства из Национального фона РК на повышение качества жизни населения. Об этом Глава государства сообщил на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В текущем году на социальную сферу направляется более 45% расходов республиканского бюджета. В то же время у нас обозначились определенные диспропорции, ряд проблемных точек в социальном блоке. В этой связи я принял решение о выделении дополнительных средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан, Правительство должно правильно администрировать эти расходы. Выделяемые средства должны дойти до адресата. Это надо правильно и своевременно администрировать, как Правительству, так и акиматам на местах", – сказал Назарбаев.
Президент отметил, что обеспечение уровня жизни граждан Казахстана – это главный приоритет.
"Даже в самый сложный период этих исторических лет мы всегда выполняли свои социальные обязанности перед гражданами. Уровень социальных расходов в стране всегда был высоким, в дальнейшем он будет последовательно расти. В рамках различных проектов нами осуществляется масштабные социальные проекты. Мы не должны снижать расходы на развитие", – заключил он.