Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил оперу "Травиата", представленную в "Астана Опера", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Главными исполнителями оперы являются ведущие солисты театра – лауреат международных конкурсов Мария Мудряк и заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов.
Постановка знаменитой оперы Джузеппе Верди представлена глазами режиссера-постановщика Хеннинга Брокхауза, использовавшего ряд интересных сценических решений.
Также в постановке приняли участие симфонический оркестр "Астана Опера" под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и хор театра под руководством главного хормейстера, заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова.