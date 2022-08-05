Назначен аким Петропавловска

Руслан Акимжанович Анбаев назначен акимом города Петропавловск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Северо-Казахстанской области.

Руслан Анбаев родился в 1978 году в селе Целинное Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности "Экономист-менеджер", бакалавр юриспруденции.

Трудовой стаж:

Старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999);

Главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя налогового комитета по Тимирязевскому району (2002 - 2008);

Председатель налогового комитета, начальник налогового управления по Есильскому району (2008 - 2011);

Начальник налогового управления, руководитель налогового управления по Тайыншинскому району (2011 - 2014);

Главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждению терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014 - 06.2015);

Заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (06.2015 - 01.2019);

Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (01.2019 - 10.2020);

Аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (с 10.2020);

Аким города Петропавловск (с 08.2022).