Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области

Кадровые назначения
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Ерик Сарыбаев сменил на этом посту Рамиля Камалова, назначенного председателем комитета противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям республики, передает Kazpravda.kz.

Фото: ДЧС СКО

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям республики на должность начальника департамента по ЧС СКО назначен Ерик Сарыбаев, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента по ЧС Туркестанской области.

Ерик Сарыбаев родился в 1976 году в селе Темирлан Южно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова. В 2013 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России.

Сарыбаев, говорится в сообщении ДЧС СКО, имеет большой опыт работы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательных работ.

#ДЧС СКО #Ерик Сарыбаев

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