Назначен новый аким Павлодара

Политика , Кадровые назначения
46

Акимом города Павлодара назначен Ержан Иманзаипов. Нового градоначальника представил глава региона Асаин Байханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Фото: Алибек Дженалинов

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.

Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе.

«Быть главой областного центра – большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие города Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника», – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Ержан Бейбутович Иманзаипов родился в 1984 году.

В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 год – ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 год – заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год – руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара.

С 2016 по 2017 год – заместитель акима города Экибастуза.

С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким Экибастуза.

С 2021 года Ержан Иманзаипов работал руководителем аппарата акима Павлодара.

 

Популярное

Все
Актауские чиновники не потратили на украшение города на Новый год ни тиына
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Общественность Мангистау пугает «исчезающий» Каспий
«Казахстанская правда» начинает новую рубрику «Дело № 1...». Она о людях, известных и не совсем, всех тех, кто пережил, выжил или нет, всех, кого коснулся морозным инеем холод репрессий
В преддверии праздников спасатели предупреждают: лед на алматинских водоемах не пригоден для развлечений
Костанай вчера и сегодня
Карагандинец приглашал девушек на свидания и обворовывал их
Вдохновленный мелодией кюя
Досталось на орехи
Пенаты для пернатых
Обошлось без нокаутов
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд РК
А не замахнуться ли нам на «Аладдина»?
Под контролем
Обратитесь к адвокату!
Горы мусора тут и там
Эпидсезон в разгаре
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Алгоритмы демонополизации
Более 30 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения, 24 пропали без вести
Закон Республики Казахстан
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области
Один раз не Гандапас
Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной …
Президент , Политика
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Политика , Кадровые назначения , ООН
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при …
Президент , Кадровые назначения , Правительство
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]