Назначен новый аким Павлодара

Акимом города Павлодара назначен Ержан Иманзаипов. Нового градоначальника представил глава региона Асаин Байханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Фото: Алибек Дженалинов

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.

Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе.

«Быть главой областного центра – большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие города Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника», – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Ержан Бейбутович Иманзаипов родился в 1984 году.

В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 год – ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 год – заместитель директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год – руководитель управления, заместитель директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара.

С 2016 по 2017 год – заместитель акима города Экибастуза.

С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким Экибастуза.

С 2021 года Ержан Иманзаипов работал руководителем аппарата акима Павлодара.