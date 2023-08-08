Назначен новый начальник Академии гражданской защиты МЧС РК

Политика, Кадровые назначения, Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана новым начальником Академии гражданской защиты МЧС РК назначен Ерлан Алибеков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

8 августа 2023 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов представил личному составу Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина нового начальника вуза. Им стал полковник гражданской защиты Алибеков Ерлан Алибекович.

Отметим, что до Алибекова этот вуз с сентября 2021 до июня 2023 года возглавлял нынешний министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. 

Ерлан Алибеков в 1997 году окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности «техник пожарной безопасности».

В 2000 году окончил Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана по специальности «инженер пожарной безопасности».

С сентября 2006 года – начальник управления противопожарного нормирования и лицензирования департамента противопожарной службы города Алматы.

С августа 2007 года – заместитель начальника управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Астаны.

С сентября 2008 года – главный специалист отдела технического нормирования управления государственного пожарного контроля Комитета противопожарной службы МЧС РК.

С ноября 2010 года – начальник отдела технического нормирования управления государственного пожарного контроля и дознания Комитета противопожарной службы МЧС РК.

С марта 2013 года – начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

С января 2015 года – заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

С мая 2017 года был заместителем начальника ДЧС Алматы.

#назначение #МЧС РК #Ерлан Алибеков #Академия гражданской защиты

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