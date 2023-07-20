Назначен новый председатель Атырауского областного суда

Новым председателем Атырауского областного суда стал Мухтар Парменов, возглавлявший с 2018 года судебную коллегию по гражданским делам суда города Шымкент, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Атырауского областного суда

Как сообщили в пресс-службе суда, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов представил судейскому корпусу региона нового председателя областного суда Мухтара Парменова.

Жукенов, представляя Парменова, выразил уверенность в том, что он использует свой профессионализм и судейский опыт для обеспечения качественного отправления правосудия, верховенства закона и повышения доверия граждан к суду.

И.о. акима области Марат Мурзиев пожелал Мухтару Парменову успехов в выполнении поставленных задач.

Мухтар Парменов родился в 1967 году в городе Арыс, ЮКО. В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени С.Кирова.

1991-1993 гг. – старший помощник транспортного прокурора Шу.

1993-1994 гг. – советник по гражданским делам суда ЮКО.

1994-1996 гг. – народный судья Енбекшинского народного суда г. Шымкент.

1996-1997 гг. – судья суда г. Шымкент.

1997-1998 гг. – судья Еңбекшинского суда г. Шымкент.

1998-2005 гг. – судья суда г. Шымкент.

2005-2009 гг. – председатель Туркестанского горсуда.

2009-2010 гг. – судья Абайского райсуда г. Шымкент.

2010-2018 гг. – судья Южно-Казахстанского облсуда, суда г. Шымкент.

С 2018-го до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам суда г. Шымкент.