Назначен новый заместитель акима Кызылординской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Кызылординской области Мейрамбек Шермаганбет назначен замакима области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региона.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

«Мейрамбек Зинабдинович знаком с социально-экономическим состоянием региона, прошел все этапы государственной службы. Кадр с высоким потенциалом, имеющий большой опыт работы на управленческих должностях. Он будет курировать управления занятости, здравоохранения, образования, ветеринарии», – сказал глава региона Нурлыбек Налибаев.

Мейрамбек Шермаганбет родился в 1972 году.

Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальностям «история», «экономика», Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссауи по специальности «юриспруденция». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории средней школы №239 Жанакорганского района.

С 1995 по 2004 год работал заместителем директора по воспитательной работе, руководителем отдела, руководителем аппарата акима Жанакорганского района.

С 2004 по 2016 год занимал должности заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителя областных управлений образования, развития языков, руководителя департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

С 2016 по 2021 год был акимом Кобдинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области.

С июля 2022 года по настоящее время возглавлял управление образования Кызылординской области.