Назначен заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК на должность заместителя председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Бауыржан Кабдол, сообщает Kazpravda.kz.

Бауыржан Жалелович Кабдол родился 4 января 1978 года. Окончил Центрально-Азиатский университет, Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации по специальностям: промышленное и гражданское строительство, финансы и кредит.

Трудовую деятельность начинал в 2003 году экспедитором ТОО "Uniserv". Затем, в разные годы работал коммерческим директором, первым заместителем генерального директора, директором Западно-Казахстанского филиала ТОО "Uniserv".

С апреля 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.