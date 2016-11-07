Политика
Назначены главы ДЧС в двух областях Казахстана
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов назначил глав департаментов по ЧС в восточной и южной областях страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД Казахстана.
Начальником департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен Нурлан Мадьяров. До назначения он занимал должность заместителя начальника ДЧС Алматы.
Начальником департамента по ЧС Южно-Казахстанской области стал Дербисов Нурболат. Ранее он был заместителем начальника ДЧС ЮКО.